Nintendo zieht die ersten Konsequenzen aus dem Leak um TLoZ: TotK

Mit einem Leak kann man als Gamer umgehen, wie man möchte. Einerseits ist man natürlich neugierig und will wissen, was mit dem Spiel XY auf einen zukommt, andererseits möchte man natürlich auch keine Spoiler. Eine Spieleschmiede hingegen kann einen kleinen Leak im Idealfall als „Werbung“ ansehen, dies trifft allerdings nicht zu, wenn das ganze Spiel zwei Wochen vor dem eigentlichen Release fast vollständig im Internet landet. So geschehen beim kommenden The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. “ Nintendo zieht die ersten Konsequenzen aus dem Leak.

Gerade wenn es um den Schutz des geistigen Eigentums des japanischen Konzerns ging, erwies sich Nintendo bereits in der Vergangenheit durchaus als nicht gerade zimperlich. Die ersten, noch verhaltenen Reaktionen beschränkten sich noch auf standardmäßige Copyright-Dedowns. Dies betraf zunächst veröffentlichte Screenshots und Videostreams, aber auch ganze Discord-Server, die Links zu Raubkopien des Spiels gehostet hatten.

Nintendo geht nun aber noch einen bedeutenden Schritt weiter und geht gegen einige der Tools vor, mit deren Einsatz überhaupt erst eine Emulation und somit die Veröffentlichung ermöglicht wurde.

Nintendo has just issued multiple DMCA takedown requests to GitHub, including for Lockpick, the tool for dumping keys from YOUR OWN Switch, which is absolutely ludicrous – pirates aren’t gonna be sourcing keys from their own consoles!https://t.co/QePiLPTjmm

— Simon Aarons (@ItsSimonTime) May 4, 2023