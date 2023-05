Chrono Odyssey – Neuer Trailer für PS5 MMO

All zu viel wissen wir noch nicht über das neue MMO für Playstation 5 namens Chrono Odyssey. Was wir aber wissen: Es gibt einen neuen Gameplay-Trailer und den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Der Trailer zeigt Szenen direkt aus dem Spiel. Sowohl Rendersequenzen, als auch echte ingame-Kämpfe werdet ihr bestaunen dürfen. Und bestaunen meinen wir tatsächlich so, denn Chrono Odyssey sieht mit der Unreal Engine 5 hinreißend schön aus.

Wobei sich auch ein paar Fragen stellen. Wenn es ein MMO ist, wo ist dann das typische UI hin? Und warum zeigt man Szenen vom PC, wenn Chrono Odyssey für PS5 erscheinen soll? Fragen über Fragen, die wir wohl erst in den kommenden Wochen und Monaten klären können. Wahrscheinlich werden es eher Monate, denn bislang gibt es noch kein Release-Datum für Chrono Odyssey.

Auf dem Playstation Blog heißt es:

Treten Sie ein in die atemberaubende Welt von Setera, einer offenen Wildnis, die Sie in eine Welt entführt, die sich ständig verändert. Tauchen Sie ein in die atemberaubende Landschaft, die sich mit jeder Jahreszeit verändert, mit einem Realismus, der die Essenz einer lebendigen und atmenden Umgebung einfängt.

Der Kampf ist eine aufregende Erfahrung, die sowohl Unberechenbarkeit als auch Kontrolle erfordert. Meistere die Grundlagen von Angriff, Verteidigung, Ausweichen und wechsele nahtlos in Echtzeit zwischen mehreren Waffen, um im Kampf die Oberhand zu gewinnen. Aber seien Sie auf das Unerwartete gefasst – die Angriffsmuster des Feindes sind ebenso vielfältig wie tödlich und verleihen jeder Begegnung eine zusätzliche Spannung. Bleiben Sie also auf Trab, verbessern Sie Ihre Fähigkeiten und genießen Sie die Aufregung des Kampfes.

Wähle aus sechs unterschiedlichen Klassen – Schwertkämpfer, Waldläufer, Zauberer, Paladin, Berserker und Attentäter – während du dich auf deine epische Reise begibst. Und vergessen Sie nicht, sich mit Charakteranpassungsoptionen wie Geschlecht und Aussehen einen Namen zu machen, damit Sie Ihre einzigartige Persönlichkeit ausdrücken und einen personalisierten Kampfstil erstellen können, der wirklich Ihr eigener ist.

Die rätselhafte Kraft des Chronotectors ist der Schlüssel, um das volle Potenzial Ihrer Reise freizusetzen. Während Sie sich durch die Welt des Spiels wagen, werden Sie die symbolische Bedeutung von Chrono verstehen – eine Kraft, die nicht nur die Handlung vorantreibt, sondern auch eine zentrale Rolle im Kampf und Fortschritt spielt. Mit der Fähigkeit, Zeit und Raum zu manipulieren, können Sie die Zeit anhalten, Ereignisse zurückspulen, andere Zeitlinien erkunden und scheinbar unüberwindbare Herausforderungen meistern.

Bereiten Sie sich darauf vor, mit Hunderten anderer Spieler an epischen Schlachten teilzunehmen, in denen Strategie, Geschick und Teamwork über den Ausgang entscheiden. Egal, ob du gegen kolossale Bestien antrittst oder gegen andere Fraktionen um die Vorherrschaft kämpfst, du musst alles geben und vertrauenswürdige Verbündete finden, die dich bei deinem Streben nach dem Sieg unterstützen. Und wenn es an der Zeit ist, sich dem gewaltigen Eltanius – einem der vielen mächtigen Bosse in der Spielwelt – zu stellen, seien Sie auf den ultimativen Kraft- und Willenstest vorbereitet.