Bekanntgegeben: Bleach TYBW Part 2 erhält Starttermin

Bleach – Thousand-Year Blood War Part 2 wurde anfänglich mit einem möglichen Termin Mitte 2023 angeteasert. Jetzt meldet sich der offizielle Twitter-Account mit News. Bleach TYBW Part 2: The Separation wird am 8. Juli in Japan anlaufen!

Konkretes dazu nannte auch VIZ Media auf der offiziellen Website. Hier wird auch benannt, dass Bleach auch im Juli auf Disney Plus zu sehen sein wird. Hießt für deutsche Fans: Keine langen Wartezeiten, wie es bei Part 1 der Fall war. Wenn das keine guten Nachrichten sind! Weitere Informationen zu den Synchronisationen werden noch bekannt gegeben.

Der aktuelle Trailer und das frische Key Visual zeigt das, was am Ende von Part 1 die Fans in Schnappatmung versetzte: In Bleach TYBW Part 2 werden wir Zeuge davon, wie sich eine langjährige Freundschaft entzweit – Ichigo und Uryu.

Die komplette Serie ist auf Disney Plus zu schauen. Das heißt, ihr könnt die ersten 366 Folgen in voller Länge genießen. Für diejenigen, die den Starttermin nicht abwarten können, ist das die perfekte Gelegenheit, die gesamte Geschichte, samt TYBW Part 1, noch einmal zu genießen.

Bildquelle: Bleach Twitter