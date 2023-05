Atomic Heart DLC Video veröffentlicht

Entwickler Mundfish hat zu seinem Soviet-Utopie-Shooter Atomic Heart ein kurzes Video zum kommenden DLC veröffentlicht. Darin geht es im wahrsten Sinne des Wortes hoch hinaus.

Seit gestern können Fans von Atomic Heart das erste Video zum kommenden DLC auf Youtube finden. Der nur 20 Sekunden lange Reveal Teaser zeigt dabei ein neues Areal.

Das ist im DLC Video zu sehen

Zuerst werdet Ihr mitgenommen auf einen kurzen Tauchgang. Eine Art kleine zylindrische Kammern offenbaren sich unter der Wasseroberfläche. Dann taucht Ihr auf und seht dieselben Strukturen über Wasser. Diese türmen sich hoch in die Luft und sind mit sich windenden Wegen verbunden.

Die Areale gehören dabei laut Aussage der Entwickler zu Facility 3826. Also noch unerforschte Gebiete der bereits aus dem Hauptspiel bekannten Forschungs- und Entwicklungseinrichtung. Aber seht es Euch am besten selbst an:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wenn Euch bei diesen Bildern (wieder) Flashbacks zu Bioshock kommen…wir können es Euch auf keinen Fall verübeln. Besonders der Teil unter Wasser erinnert doch stark an den 2K-Klassiker und seine Sequels, wie Ihr in unserem Test zu Bioshock – The Collection nachlesen könnt.

Worum geht es im Atomic Heart DLC

Schon mit dem Release von Atomic Heart im Februar wurden mehrere DLCs angekündigt. Das Video ist nun aber mit das erste Material, das wir zu sehen bekommen.

Vor etwa einem Monat hatte Mundfish noch getwittert. Damals hieß es, eines der DLCs werde eine Länge von 6 Stunden haben. Diese Nachricht entpuppte sich aber schnell als Aprilscherz.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Wir wissen allerdings, dass es kein Multiplayer-DLC sein wird. Wenn Ihr also auf eine PvP-Erweiterung gehofft hattet, werdet Ihr enttäuscht. Was Ihr im Video seht, sind ausschließlich neue Single-Player-Level. Diese werden voraussichtlich neue Puzzle, Quests und KI-Gegner enthalten.

Wer Atomic Heart noch nicht gespielt hat, kann in unserem Test lesen, ob sich ein Kauf lohnt. Das Spiel findet Ihr auf PC, PlayStation und Xbox (auch über den GamePass).