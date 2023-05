Jetzt dauert es wirklich nicht mehr allzu lange. Immerhin haben wir uns ja schon seit 10 Jahren gedulden müssen. Aber am 6. Juni 2023 dürft Ihr erneut in die düstere Welt von Sanktuario eintauchen. Wir haben für Euch schon einmal alle Informationen zu Diablo IV zusammengetragen.

Was ist Diablo?

OK, die meisten Leser werden das bereits wissen, trotzdem ganz kurz für alle, die es noch nicht wissen, hier die Erklärung:

Diablo IV ist als Action-Rollenspiel von Blizzard Entertainment konzipiert und das vierte Hauptspiel der Serie.

Um was geht es?

In den fünf Regionen der Serienwelt Sanktuario seht Ihr Euch nach der Auferstehung der Dämonin Lilith Horden von Feinden gegenüber. Es gilt dabei den schier endlosen Scharen des Bösen entgegenzutreten und dabei zahllose Fähigkeiten zu meistern und gekonnt einzusetzen. Nebenbei locken noch eine Vielzahl alptraumhafter Dungeons mit ihren Schätzen. Die Kampagne führt Euch, allein oder gemeinsam mit Freunden, durch die gesamte Spielwelt. Handelt in den Städten mit anderen Spielern und schließt Euch für Bosskämpfe zusammen. Für das virtuelle Kräftemessen stehen Euch außerdem noch spezielle PvP-Zonen zur Verfügung.

Die Serienwelt ist als Open World konzipiert. Ihr könnt die fünf verschiedenen Regionen in beliebiger Reihenfolge besuchen. Die fünf Regionen sind Scosglen, Fractured Peaks, Dry Steppes, Hawezar und Kehjistan. Außerdem ist die Hölle selbst ebenfalls ein spielbarer Bereich.

Durch das Open-World-Setting gibt es zwischen den einzelnen Regionen oder Dungeons keine Ladezeiten.

Die Regionen

Sanktuario ist in fünf Regionen aufgeteilt. Scosglen ist ein bewaldetes Küstengebiet, in dem Ihr auf Druiden, Werwölfe und ertrunkene Feinde trefft. Fractured Peaks führt Euch ins schneebedeckte Bergland mit einem tiefen Höhlensystem. Die Dry Steppes machen ihrem Namen alle Ehre und bringen Euch in die Wüste, in der die Bewohner sogar vor Kannibalismus nicht zurückschrecken. In Hawezar dringt Ihr in den Hexensumpf ein und im kriegsverwüsteten Ödland von Kehjistan entdeckt Ihr die Reste einer einst wohlhabenden Zivilisation.

Die Charakterklassen

Ihr könnt Euren Spielcharakter aus fünf Klassen erstellen. Neben Barbar, Zauberin, Schurke und Druide, steht ferner noch der Nekromant zur Auswahl.

Als Barbar könnt Ihr im Kampf zwischen den verschiedenen Waffen wechseln.

Die Zauberin verfügt über elementare Magie mit Feuer-, Eis- und Blitzzaubern

Der Druide kann seine Form wechseln und tritt als Mensch, Werwolf oder Werbär an. Darüber hinaus besitzt er Erd-, Feuer- udn Sturmmagie.

Der Schurke ist als schneller Kämpfer konzipiert. Sowohl im Nahkampf mit der Klinge, als auch im Fernkampf mit Pfeil und Bogen, ist er ein ernstzunehmender Gegner.

Der Nektromant verfügt über dunkle Magie, die er für Beschwörungen und Angriffe einsetzt.

Ihr könnt natürlich auch das Aussehen Eures Wahl-Charakters und anhand von Fertigkeitsbäumen ferner die Fähigkeiten entsprechend anpassen.

Übrigens könnt Ihr mit einem zweiten Charakter die Story-Kampagne per Knopfdruck einfach überspringen. Hierfür müsst Ihr Euch zwar mit Eurer ersten Spielfigur einmal durchgekämpft haben, könnt aber mit einem weiteren Charakter dann direkt in der offenen Welt herumstreunern.

Neu ist außerdem, dass Ihr Euch zur Erkundung der Open World ein Reittier schnappen könnt. Allerdings ist dies ebenfalls erst nach Beendigung der Hauptstory möglich.

Spielmechanik

Ihr müsst im Spielverlauf kontinuierlich nach stärkeren Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände suchen, um Euch immer schwierigeren Feinden zu stellen. Ihr könnt Eure Fähigkeiten anhand der Ausrüstungs- und Talentbäume anpassen.

Die Effektivität Eures Charakters im Kampf wird durch die Ausrüstung und die erworbenen Fähigkeiten bestimmt. Dabei unterscheidet man zwischen offensiven und defensiven Attributen. Während die Offensivkräfte im Angriff den verursachten Schaden beim Gegner erhöhen, helfen Euch Defensivfähigkeiten den selbst erlittenen Schaden gering zu halten. Neu in Diablo IV sind die Engels-, Dämonen- und Ahnenkraft. Engels- und Dämonenkraft verändern die Dauer der positiven und negativen Auswirkungen, während die Ahnenkraft eine Wahrscheinlichkeitserhöhung mit sich bringt, die beinhaltet, dass Effekte auf eine andere Entität angewendet werden.

Haltet Ausschau nach seltenen Waffen und Ausrüstungsgegenständen. Die seltensten Gegenstände bringen einzigartige Effekte mit sich, die mehr als nur die Parameter des Charakters verändern können. Mit Runen und Runenwörtern könnt Ihr ferner weitere Anpassungen an Eurer Ausrüstung vornehmen.

Aber auch die Feinde definieren sich durch verschiedene Archetypen mit ganz eigenen Synergien von Spezialfähigkeiten, auf die ihr entsprechend reagieren müsst.

Crossplay und kombinierte Regionen

Egal ob Ihr Euch für eine der Konsolen-Versionen oder die PC-Version entscheidet, Ihr könnt, dank Crossplay immer mit und gegen alle Spieler, egal welche Variante diese nutzen antreten. Ebenfalls wird es keine Trennung hinsichtlich der Regionalität geben. Dabei seht Ihr alle Spieler, die sich in einer ähnlichen Latenzzeit befinden, könnt darüber hinaus auch alle nicht sichtbaren Spieler einladen. Crossplay ermöglicht Euch natürlich auch selbst den Wechsel zwischen zwei Geräten ohne Verlust des Spielfortschritts.

Verfügbare Sprachen

Diablo IV stellt Euch insgesamt 13 verschiedenen Sprachen zur Verfügung. Die Sprachen umfassen Text- als auch Sprachinhalte.

Mindestvoraussetzungen für PC

Betriebssystem : 64-bit Windows 10

: 64-bit Windows 10 Grafik : NVIDIA GeForce GTX 660 oder AMD Radeon R9 280

: NVIDIA GeForce GTX 660 oder AMD Radeon R9 280 Prozessor : Intel Core i5-2500K oder AMD FX-8100

: Intel Core i5-2500K oder AMD FX-8100 Arbeitsspeicher : 8 GB RAM

: 8 GB RAM DirectX : Version 12

: Version 12 Festplatte : SSD mit 45 GB freien Speicher

: SSD mit 45 GB freien Speicher Internet : Breitband-Internetverbindung

Empfohlene Systemanforderungen

Betriebssystem : 64-bit Windows 10

: 64-bit Windows 10 Grafik : NVIDIA GeForce GTX 970 oder AMD Radeon RX 370

: NVIDIA GeForce GTX 970 oder AMD Radeon RX 370 Prozessor : Intel Core i5-4670K oder AMD R3-1300X

: Intel Core i5-4670K oder AMD R3-1300X Arbeitsspeicher : 16 GB RAM

: 16 GB RAM DirectX : Version 12

: Version 12 Festplatte : SSD mit 45 GB freien Speicher

: SSD mit 45 GB freien Speicher Internet : Breitband-Internetverbindung

Mehr zum Spiel findet Ihr natürlich in unserer News-Sektion und auch auf der offiziellen Homepage

Diablo IV erscheint am 6. Juni 2023 für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation5 und PlayStation4.

Quelle: Blizzard Entertainment