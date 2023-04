Der World Ocean Month mit Popeye in World of Warships bringt neue Kommandanten und exklusive Gegenstände ins Spiel. Der Seemann mit seiner Leidenschaft für Spinat steht außerdem für die Stärkung des ökologischen Bewusstseins für den Lebensraum Ozean.

Publisher und Entwickler Wargaming haben heute die offizielle Partnerschaft mit der Popkultur-Ikone Popeye anlässlich des World Ocean Month angekündigt. Diese Zusammenarbeit wird in Verbindung mit einer Charity-Partnerschaft stattfinden. Der jährlich stattfindende World Ocean Month ist eine Initiative zur Stärkung des Bewusstseins für die notwendige Arbeit zum Erhalt des größten Ökosystems der Erde.

Das Popeye-Charity-Bundle enthält die In-Game-Kommandanten Popeye und Bluto. Diese kommen mit individueller Sprachausgabe, zwei Flaggen sowie ferner einer einzigartigen Tarnung für die Tier VII USS Colorado.

Popeye ist bekannt für seine Leidenschaft für Spinat und ist außerdem Verfechter sauberer Ozeane. Die beliebte Entertainment-Figur des King Features Syndicate vertritt seit 2020 die Organisation The SeaCleaners. Diese setzen sich für den langfristigen und weltweiten Schutz der Ozeane ein. Insbesondere der Kampf gegen die Plastikverschmutzung und darüber hinaus die Stärkung des Bewusstseins für die Bemühungen um den Meeresschutz stehen im Vordergrund. Mit der Partnerschaft mit Wargaming setzt Popeye das Engagement für Nachhaltigkeit und den Schutz der Meere fort.

World Ocean Month mit Popeye

World of Warships ist das weltweit führende kostenlose Marinespiel von Wargaming. Spieler können hierbei in der größten Bibliothek historisch akkurater Kriegsschiffe des 20. Jahrhunderts gegeneinander antreten. Aufgrund der tiefen Verwurzelung des Spiels in der Militärgemeinde unterstützt Wargaming seit langem Veteranen- und gemeinnützige Einrichtungen.

Stellungnahme von Marko Valentic, Global Business Development and Communications Director bei Wargaming: „Popeye der Seemann ist für viele von uns hier bei Wargaming ein beliebter Charakter aus der Kindheit. Daher ist es etwas ganz Besonderes, ihn in unsere Gewässer bringen zu dürfen. Es fühlt sich sogar noch besser an, zu wissen, dass wir einen Beitrag dazu leisten, das Bewusstsein für den Schutz der Ozeane zu schärfen und gleichzeitig unseren Spielern Freude zu bereiten.“

Jarred Goro, Vice President, Licensing, North America, King Features äußert sich zu der Kooperation: „Für einen der weltweit bekanntesten Seemänner konnten wir uns keinen besseren Spielpartner als World of Warships vorstellen. Wir sind sehr froh, dass die Leidenschaft von World of Warships für die Auseinandersetzung zum Schutz der Meere mit unserer eigenen übereinstimmt. Wir freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit im Spiel den Fans auf der ganzen Welt näher zu bringen.“

Quelle: PM World of Warships

