Redfall – Zum Start nur mit 30 Frames

In wenigen Wochen erscheint Redfall für PC und Xbox Series S/X. Zum Start am 2. Mai 2023 gibt es jetzt allerdings eine Nachricht von Bethesda, die für wenig Begeisterung sorgen dürfte.

Zum Verkaufsstart steht auf der Xbox nämlich nur ein Grafikmodus zur Wahl, der Qualitätsmodus. Obwohl man damit Spiele in seiner schönsten Darstellung genießen kann, hat die Sache einen Haken. Wie so oft wird im Qualitätsmodus die Bildraten runter geschraubt. Im Falle von Redfall bedeutet dies, dass ihr mit 30 Frames leben müsst. Das gilt sowohl für die Xbox Series X, als auch für die schwächere Variante Series S. Der Unterschied liegt hier in der Auflösung: Während ihr auf der Series X in vollen 4K zocken könnt, sind es auf der Xbox Series S nur 1440p.

Licht am Ende des Tunnels gibt Bethesda über Twitter bekannt. Mittels Patch möchte man die 60 Frames nachliefern. Wann dieses Update jedoch erscheinen wird, steht noch völlig in den Sternen.

Für ein optimales Spielerlebnis wird Redfall auf Xbox zur Veröffentlichung zunächst nur mit maximal 30 FPS und folgenden Auflösungen laufen: Xbox Series X: 4K

— Bethesda Deutschland (@bethesda_de) April 12, 2023