Ostergewinnspiel 2023 – SonoFlow

Heute gibt es in unserem Ostergewinnspiel 2023 was für die Ohren. Zusammen mit 1MORE verlosen wir die hervorragenden Over-Ear-Kopfhörer SonoFlow mit Active-Noise-Cancelling.

Die 1MORE SonoFlow sind für eine hochqualitative Musikwiedergabe bestens gerüstet, denn sie unterstützen High-Res Audio (Wireless) und den LDAC Codec mit einer Bitrate von bis zu 900 Kbps. Die 40 mm großen Treiber besitzen ein DLC-Diaphragma und eine weiche PET-Membran. So kann ein besonders weiter Frequenzbereich von bis zu 40 kHz abgedeckt werden. Ein Equalizer ist auch integriert, dieser bietet sogar 12 verschieden vorkonfigurierte Profile.

Doch auch die Akkulaufzeit kann sich sehen lassen, denn die Kopfhörer bieten eine Laufzeit von 50 h mit und 70 h ohne ANC. Sollte der Akku doch mal leer gehen, lässt sich dieser in 5 Minuten für eine Wiedergabezeit von 5 Stunden laden. Das Active Noice Cancelling basiert auf der proprietären QuietMax-Technologie. Dank der Mikrofone und eines KI-Algorithmus werden auch Hintergrundgeräusche effektiv gefiltert. Um aber auch für Situationen gewappnet zu sein, in denen man auf Umgebungsgeräusche angewiesen ist, bieten die Kopfhörer auch einen Transparenz-Modus. Aber auch bei der Aufzeichnung werden Hintergrundgeräusche gefiltert. Die insgesamt fünf Mikrofone erfassen die Stimme präzise und filtern gleichzeitig Störgeräusche heraus, selbst in lauten und windigen Situationen.

Weitere Features sind die Unterstützung von einer Verbindung zu zwei Devices gleichzeitig und die Option, die Kopfhörer auch analog zu betreiben. Eine Bedienung der 1MORE SonoFlow ist mittels einer App oder flexibler Touch-Bedienung möglich.

Masse Kopfhörer: 250 g Abmessung Kopfhörer: 170 x 192 x 82 mm Akkukapazität Kopfhörer: 720 mAh Ladezeit Kopfhörer: 80 min Laufzeit Kopfhörer Musik Playback ohne ANC: 70 h Laufzeit Kopfhörer Musik Playback mit ANC: 50 h Bluetooth Standard: Bluetooth 5.2 Impedanz: 32 Ω

Weitere Details zu diesem Set findet ihr in unserer ausführlichen Review.

Teilnahmeschluss ist der 30.04.2023, 23:59 Uhr