Ostergewinnspiel 2023 – Journey to the Savage Planet EotM Edition

Heute dürfen sich gleich vier glückliche Gewinner über jeweils einen Key für Journey to the Savage Planet Employee of the Month Edition für PS5 freuen. Diese Edition umfasst das Originalspiel sowie den Hot Garbage-DLC mit optimierter 4K-Grafik für High-End-Konsolen.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „505Games“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Über Journey to the Savage Planet Employee of the Month Edition

In Journey to the Savage Planet müsst Ihr im Auftrag der Firma Kindred Aerospace einen fremden Planeten erkunden. Mit viel Witz und Humor bringt Euch das First-Person-Adventure in Ego-Shooter-Manier, allein oder im Koop-Modus für zwei Spieler, in allerlei brenzlige Situationen.

Die EOTM Edition enthält das komplette Spiel Journey to the Savage Planet und den Hot Garbage DLC als eigenständiges Produkt. Die neue EOTM-Edition bietet optimierte 4K-Grafik für High-End-Konsolen, 60fps auf PS5 und Xbox X (bis zu 1440p/60fps auf Xbox S), neue In-Game-Werbung, neue Martin Tweed-Videos und neue Fotomodus-Filter und -Rahmen.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch an allen Gewinnspieltagen unseres Ostergewinnspiels teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 30.04.2023, 23:59 Uhr