Ostergewinnspiel 2023 – Fernbus Simulator

Der heutige Preis bringt Euch auf die Straße. Mit einem von 3 Codes für die PS5 könnt Ihr mit dem Fernbus Simulator kreuz und quer durch Europa reisen.

Über den Fernbus Simulator

Erlebe die Welt der Reisebusse auf den Autobahnen und Landstraßen Europas in über 100 Städten und auf mehr als 50.000 km nachgebildeter Strecke. Steuere den in Kooperation mit FlixBus detailgetreu umgesetzten MAN Lion’s Coach Reisebus sicher und pünktlich zu den Busbahnhöfen Europas. Stelle dich Herausforderungen wie Baustellen, Staus und Unfällen, um den Zeitplan einzuhalten, checke Passagiere ein und verkaufe Tickets. Originalgetreue Cockpits inklusive sämtlicher Funktionen, das detaillierte In- und Exterieur der Busse sowie die originalen Fahrgastdurchsagen garantieren eine immersive, realitätsnahe Atmosphäre.

