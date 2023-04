Ostergewinnspiel 2023 – be quiet!

Am heutigen Tag unseres Ostergewinnspiels 2023 haben wir ein kleines aber feines Kühlerpaket aus dem Hause be quiet! für euch. Das Set besteht aus einem Pure Rock FX und einem 3er-Pack Silent Wings 4 mit 140 mm.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „be quiet!“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Pure Rock 2 FX Black vereint eindrucksvolle ARGB-Beleuchtung mit starker Kühlung und eignet sich perfekt für leise Multimedia- und Grafikanwendungen. Mit einem Light Wings 120 mm PWM high-speed Lüfter, 150W TDP Kühlleistung, vier 6 mm Hochleistungs-Heatpipes und der Möglichkeit, den Kühler mühelos von oben zu verbauen, bietet er ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.

Starke Kühlleistung von 150W TDP

Light Wings 120 mm PWM high-speed für lebhafte Beleuchtung und hohe Performance

Luftstromoptimierte Lüfterblätter zur Reduzierung geräuschverursachender Luftturbulenzen

4 leistungsstarke 6mm-Heatpipes mit HDT-Technologie

Asymmetrisches Design hält Speicherbänke frei

Elegante schwarze Oberfläche

Leicht verständliches Installations-Kit lässt sich mühelos von oben verbauen

3 Jahre Herstellergarantie

Silent Wings 4 Lüfter sind der Inbegriff von high-performance Lüftern mit erstklassigen Features. Technisch bis ins Detail optimiert eignen sich Silent Wings 4 Lüfter für Radiatoren, auf Kühlkörpern und als Gehäuselüfter in high-end PC-Builds gleichermaßen. Sei es der Speed Switch der Silent Wings Pro 4, die verschiedenen Lüfterecken für unterschiedlichste Zwecke oder der leise 6-Pol-Motor mit Fluid-Dynamic-Lager: Silent Wings 4 sind die fortschrittlichsten und technisch ausgereiftesten Lüfter von be quiet! und das Maß für jeden Lüfter in dieser Kategorie.

Silent Wings Pro 4 140 mm PWM ist der fortschrittlichste, leistungsstärkste und vielseitigste Lüfter von be quiet!

Optimierte Lüfterblätter für höchste Performance auf Radiatoren und Kühlkörpern

Speed Switch ermöglicht den Wechsel der maximalen PWM-Drehzahl zwischen medium-speed, high-speed und ultra-high-speed (bis zu 2400 U/min)

Geringer Abstand zwischen Rahmen und Lüfterblättern sowie trichterförmige Luftauslässe für maximalen Luftdruck

Nahezu unhörbarer Betrieb bei gewöhnlichen Geschwindigkeiten

6-Pol-Lüftermotor und Fluid-Dynamic-Lager für einen vibrationsarmen und leisen Betrieb

Individuelle Montageoptionen für den Einsatz auf Radiatoren und Kühlkörpern oder als Gehäuselüfter

Elegantes Erscheinungsbild mit Hochglanz-Lüftersticker in edlem Schwarz und hochwertigem, gesleevten PWM-Kabel

5 Jahre Herstellergarantie

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch an allen weitern Gewinnspieltagen unseres Ostergewinnspiels teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 30.04.2023, 23:59 Uhr