Neon Genesis Evangelion – Perfect Edition 1 – Manga Review

Neon Genesis Evangelion sollte den meisten Manga-Fans ein Begriff sein, nun erscheint mit der Perfect Edition eine Neuauflage, die zwei Bände zu einem zusammenfasst. Wir haben uns Band 1 der Neon Genesis Evangelion – Perfect Edition genauer angesehen.

Allgemeines:

„Der moderne Klassiker des SciFi-Manga schlechthin – endlich in einer repräsentativen Ausgabe!

NEON GENESIS EVANGELION gilt als eine der einflussreichsten und meistdiskutierten Serien der letzten 25 Jahre, in der Jugendliche wie der 14-jährige Shinji in überdimensionierten Kampfrobotern die Menschheit beschützen müssen.

Nach der weltweiten Streaming-Premiere der TV-Serie auf NETFLIX kam 2021 die abschließende Anime-Kino-Neuverfilmung in die japanischen Kinos. Höchste Zeit, auch die Manga-Serie von Yoshiyuki Sadamoto in würdiger Form neu zu präsentieren: in sieben Doppelbänden – großformatigen Klappenbroschuren – mit neuen Bilddaten und exklusiver Covergestaltung.“

Inhaltsangabe zu Neon Genesis Evangelion – Perfect Edition 1 (Carlsen Manga)

Verlag Carlsen Manga Format Softcover Lesealter ab 12 Jahren Seitenanzahl 336 Preis 18,00 € Veröffentlichung 09.01.2023 Mangaka Yoshiyuki Sadamoto ISBN 978-3-551-77545-0

Schon 1995 erschien Neon Genesis Evangelion als Anime-Serie mit 26 Folgen in einer Staffel. Trotz der geringen Anzahl an Folgen wird das Anime zu den bedeutendsten und einflussreichsten gezählt. Yoshiyuki Sadamoto arbeitete parallel an einer Manga-Adaption, was dazu führte, dass der erste Band sogar noch vor der Premiere der ersten Folge erschien. Insgesamt gibt es 14 Original-Ausgaben, die bis in das Jahr 2013 hinein erschienen.

Band 1 der Perfect Edition besteht aus zwei ursprünglichen Ausgaben. Die Trennung beider Ausgaben, Volumes genannt, bleibt erhalten, die Kapitel werden aber durchgängig gezählt. So besteht der gesamte Band aus 12 Kapiteln, die als Phasen bezeichnet werden und sich gleichmäßig auf beide Volumes aufteilen. Als Besonderheit finden sich hier einige vollständig kolorierte Seiten.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Bedenkt man den ursprünglichen Erscheinungstermin von Neon Genesis Evangelion spielt die Geschichte eigentlich in der Zukunft. Denn im Jahr 2000 kam es zu einem Meteoriteneinschlag am Südpol und infolgedessen zu einem globalen Anstieg des Meeresspiegels. Der „Second Impact“ führte zu einer globalen Naturkatastrophe, Unruhen und Bürgerkriegen, sodass die Hälfte der Bevölkerung ausgelöscht wurde. 15 Jahr später griffen plötzlich die Engel an, gigantische Kampftruppen mysteriöser Herkunft. Daher entwickelten die Menschen den Engeln ebenbürtige Mehrzweckkampfmaschinen, die Evangelions. Gesteuert wurden diese von drei Jugendlichen, die nun das Schicksal der Welt in Händen hielten.

Shinji Ikari, Sohn des Konstrukteurs der Evangelions, lebt ohne Mutter und Vater bei seinem Onkel. Doch plötzlich möchte sein Vater etwas von ihm und schickt eine aufreizende, junge Frau, um ihn abzuholen. Zeitgleich kommt es zum Angriff eines Engels und die beiden müssen mitten im Kampf zwischen Engel und Evangelion versuchen aus der Stadt zu entkommen. Sie bringt Shinji schließlich zu seinem Vater, der Teil der Geheimorganisation NERV ist, deren Aufgabe unter anderem die Konstruktion und der Einsatz der Evangelions ist. Dabei offenbart sich schnell der Grund, warum er hier ist, sein Vater braucht ihn als Pilot des Evangelions. Also muss er sich nun im Kampf dem Engel entgegenstellen…

Nach dem Kampf geht es um die weitere Zukunft von Shinji, den NERV möchte ihn gerne als Piloten behalten. Das führt kurzerhand dazu, dass er bei Misato einzieht. Doch auch ansonsten ändert sich viel in seinem Leben, denn er geht nun auch zu einer neuen Schule. Hier spricht sich direkt herum, dass er der Pilot des Evangelions ist, der zuletzt gegen die Engel gekämpft hat.

Doch auch der nächste Angriff lässt nicht lange auf sich warten…

Stil und Charaktere:

Die actionreichen und schnellen Kampfszenen können im Manga natürlich nicht so, wie im Anime dargestellt werden, doch auch hier ist die Geschwindigkeit und Intensität der Kämpfe gut zu erkennen. Teilweise kann es einem jedoch schwerfallen, den Überblick zu behalten.

Neben der Kämpfe tragen auch die Charaktere stark zum Unterhaltungswert der Story bei, allen voran die lebensfrohe Misato. Sehr offenherzig gekleidet und ohne große Scham ist man sich oft nicht sicher, wie sie ihre Position gegenüber Shinji tatsächlich sieht. Ist sie wirklich nur seine Vorgesetzte und Mitbewohnerin oder führt sie noch andere Dinge im Schilde? Aber ungeachtet ihrer eigentlich eher lustigen Art, im Dienst ist sie eine ernste, verantwortungsbewusste und strenge Vorgesetzte.

Shinji hingegen ist er ruhig und verschlossen. Er hat in seinem Leben viele schlechte Erfahrungen gemacht und traut daher anderen nicht so schnell über den Weg. Mit Misato und Shinji treffen also deutliche Gegensätze aufeinander.

Fazit:

Auch nach über 25 Jahren kommt einem Neon Genesis Evangelion nicht alt vor und die Story passt weiterhin gut in die heutige Zeit, wie Band 1 der Perfect Edition zeigt. Durch die Kombination zweier Ausgaben zu einem Band hat man direkt etwas mehr Lesefutter, besonders da die Story sehr spannend ist. Ein sehr schönes Detail sind auch die kolorierten Seiten zu Beginn der einzelnen Volumes. Wer Neon Genesis Evangelion noch nicht gelesen hat, der sollte definitiv zur Perfect Edition greifen.

