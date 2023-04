Jonsbo D31 und D41 – Alles im Blick

Mit dem D31 und D41 präsentieren Jonsbo zwei attraktive mATX- und ATX-Cases, die mit einem besonders kompakten und cleveren Layout aufwarten können. Da das Netzteil an der Front platziert wird, sind die Gehäuse kaum höher, als das verbaute Mainboard. Das besondere Highlight ist aber natürlich das optional in der Front verbaute Display. Auf diesem kann man die Systemparameter visualisieren, aber auch animierte Bildschirmschoner und Videos anzeigen lassen.

Das Jonsbo D31 und D41 im Detail:

Dank der linken Gehäuseseite aus Temperglas ist der Innenraum der Gehäuse stets im Blick. Das in der Front platzierte Netzteil kann hinter eine Blende in vier Stufen vertikal um bis zu 140 mm versetzt montiert werden, damit auch Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 400 mm Platz finden können. Hinter dem Mainboard-Tray findet sich nicht nur Platz für das Kabelmanagement, sondern auch für zwei 2,5″-SSDs. Verzichtet man auf einen dritten Lüfter, kann eine HDD vorne am Boden montiert werden.

Das optionale Display findet an der Oberseite der Gehäusefront seinen Platz, kann aber auch extern auf dem Schreibtisch positioniert werden. Dann wird die Gehäusefront um ein beilegendes Panel ergänzt. Angeschlossen wird das Display via Mini-HDMI und USB-C und kann über seitliche Knöpfe ein- und ausgeschaltet und in der Helligkeit angepasst werden.

Im Gehäuseboden ist ein Staubfilter integriert. Dort finden auch ein 360 mm großer Radiator, bzw. drei 120 mm große Lüfter oder zwei 140 mm große Lüfter ihren Platz. Durch eine zur Scheibe hin versetzen Position wird die angesaugte Luft zum Teil an der Grafikkarte vorbeigeführt. An der Gehäuseoberseite ist ebenfalls Platz für einen 360-mm-Radiator, bzw. drei 120-mm-Lüfter. In der Front und Rückseite kann ebenfalls jeweils ein 120-mm-Lüfter montiert werden.

1 of 13

Die Features der Gehäuse Jonsbo D31 und D41 im Überblick: