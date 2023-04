Diablo IV: Xbox Bundle angekündigt

Nur kurz nach Ende der Open Beta von Diablo IV hat Microsoft ein entsprechendes Bundle mit der Xbox Series X angekündigt.

Pünktlich zum Release des neuesten Teils des Hack-and-Slays am 06.06.2023 könnt Ihr Diablo IV und Microsofts Next-Gen-Konsole im Bundle erwerben. Entweder für einmalig 599,99 € oder im Rahmen von Xbox All Access für 35,99 € pro Monat. Vorbestellen über den Microsoft-/Xbox-Store könnt Ihr natürlich jetzt schon.

Wenn Ihr zugreift, erhaltet Ihr neben Spiel, Konsole und Controller außerdem noch das Reittier Lichtträger mit Waffenrüstung Gottes sowie weitere In-Game-Gegenstände für Spiele von Blizzard, wie Diablo III, World of Warcraft und Diablo Immortal.

Wenn Ihr Euch nun auf ein cooles Design der Konsole oder des Controllers im Diablo-Stil gefreut habt, werdet Ihr jedoch bitter enttäuscht. Wie schon beim Bundle mit Forza Horizon 5, werden Konsole und Controller aller Voraussicht nach in ihrem standardmäßig schwarzen Gewand daherkommen

Bisher gab es nur eine äußerst geringe Stückzahl an Next-Gen-Konsolen in speziellem Design. Die einzige Ausführung, die bisher frei verfügbar war, war eine Series X mit Anstrich zu Halo Infinite. Die Last-Gen-Konsolen hatten als Teil offizieller Bundles noch häufiger einen zum jeweiligen Spiel passenden Look erhalten. So gab es zum Beispiel die Xbox One X im Design von Cyberpunk 2077 oder Gears 5.

Nun gehören alle Lieferengpässe und Verfügbarkeitsprobleme der Konsolen mittlerweile der Vergangenheit an. Bleibt also nur zu hoffen, dass in Zukunft wieder häufiger coole Designs erscheinen. Im Rahmen des Diablo IV Bundles aber wohl leider noch nicht.

Quelle: Xbox.com