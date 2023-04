Company of Heroes 3 – Trailer zur Konsolenversion

Ende vergangenen Jahres wurde die Konsolenversion zu Company of Heroes 3 angekündigt. Heute wurde ein Trailer veröffentlicht, der die Besonderheiten zeigt, beispielsweise die Controller-Unterstützung.

Das Konsolendebüt ist gar nicht mehr so weit entfernt, Company of Heroes 3 – Console Edition erscheint bereits am 30. Mai 2023. Dabei setzen Relic Entertainment und Sega voll auf die aktuelle Konsolengeneration Playstation 5 und Xbox Series S/X. Hobbystrategen auf Playstation 4, Xbox One oder gar Switch gehen also leer aus.

Einen ersten Eindruck der Console Edition können wir im folgenden Trailer erhaschen. Neben der erwähnten Controller-Unterstützung bietet Company of Heroes 3 auf das Feature der „Taktischen Pause“. Dies macht Sinn, da man mit einem Controller in der Hand deutlich träger über die Schlachtfelder navigiert als mit Maus und Tastatur. Insofern könnt ihr zwischendurch pausieren und Marschbefehle oder sonstige Anweisungen an eure Truppen verteilen.

Die Vorbestellungen laufen natürlich bereits. Ihr bekommt das Spiel als Disc z.B. bei Amazon und Co. Wer es lieber digital kaufen möchte, guckt einfach in den jeweiligen Store der Plattform, wie beispielsweise hier im Xbox Store.