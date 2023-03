Super Mario Boots – These Boots are make for Jumping!

Zum Mar10-Day am vergangenen Freitag sorgte ein Paar Stiefel für Furore. Natürlich handelt es sich bei diesem Schuhwerk nicht um gewöhnliche Treter. Nein, es müssen schon echte Super Mario Boots sein.

Schaut man sich die Stiefel genauer an, kann man schon fast das Mario-typische Sprung-Geräusch hören. Aber nur beinahe.

Die Stiefel wurden dabei sehr liebevoll entworfen und mit erstklassiger Handwerkskunst hergestellt. In Zusammenarbeit zwischen Nintendo, Illumination und dem berühmten Stiefelhersteller Red Wing Shoes wurden die Stiefel mit „strapazierfähigem Leder, rutschfesten Laufflächen und Fersenpolstern auf Pilzbasis“ regelrecht zum Leben erweckt.

Wer jetzt aber mit dem Gedanken spielt, sich die Treter für die kommende Saison zu besorgen, dem muss ich an dieser Stelle direkt einen Dämpfer verpassen. Die Super Mario Boots sind absolute Einzelstücke. Als Ausstellungsstücke könnt Ihr sie künftig im New Yorker Nintendo-Store bewundern.

Wenn Ihr Euch ein wenig für die Handwerkskunst hinter den ikonischen Stiefeln interessiert, könnt Ihr Euch noch das Video „The Making of Mario’s Boots“ anschauen. Red Wing Shoes zeigt darin den Weg vom Entwurf bis zur Fertigstellung.

Auf Twitter haben jedenfalls eine Menge Leute inzwischen ihr Kaufinteresse an den Stiefeln bekundet.

Ähnlich, wie seinerzeit bei den extrem limitierten Sonic the Hedgehog-Schuhen von Puma, könnten auch die Super Mario Boots ein heißbegehrtes Sammelobjekt sein. Nun, jedenfalls heißt es diesbezüglich erst einmal Abwarten, ob sich da nicht doch noch ein paar findige Geschäftsleute den Begierden der Fans unterwerfen. Inzwischen begnügen wir uns mit Mario als Filmstar und sind schon gespannt, was uns im Kino geboten wird.

We translated every on-screen pixel into a real-life stitch and brought Mario’s boots to life as a single 1 of 1 prototype pair. Durable leather, slip-resistant treads and mushroom-based mycelium heel pads provide Mario a welcome power-up to take on Bowser. #SuperMarioMovie pic.twitter.com/VCaRB7BcSC

— The Super Mario Bros. Movie (@supermariomovie) March 10, 2023