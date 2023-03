PHANTEKS NV7 & D30 – Aus jedem Winkel perfekt

PHANTEKS schlägt mit dem NV7 ein neues Kapitel auf, indem viele aktuelle Design- und Layout-Trends auf das logische nächste Level gebracht werden. Passend dazu erscheint mit den D30 auch eine neue Generation Lüfter, die sich perfekt in das neue Case einfügen.

Das PHANTEKS NV7 im Detail:

Die linke Seite und die Front des Gehäuses bestehen aus Temperglas-Paneelen, die am Rand umlaufend bedruckt sind. So wird die stabile Grundstruktur des Gehäuses verdeckt und der Blick direkt auf die verbaute Hardware gelenkt. An der Rückseite des Gehäuses findet sich ein aufklappbares Mesh-Panel, das die in der Regel nicht sehr ansprechende Rückseite des Gehäuses samt Kabeln verdeckt. Dank der durchdachten Kabelführung können alle angeschlossenen Kabel so elegant und unauffällig verlegt werden. So wird eine deutlich flexiblere Aufstellung des Gehäuses möglich.

Der angeschrägte Boden ermöglicht auf der Glasseite des Gehäuses einen quasi nahtlosen Übergang zum Untergrund und bietet auf der gegenüberliegenden Seite einen Ansaugbereich von 65 mm Höhe. Staubfilter stellen dabei sicher, dass das Gehäuse stets sauber bleibt. Auch für die GPU ist viel Platz vorhanden, die maximale Einbaulänge beträgt 450 mm. Eine Halterung für die vertikale Montage ist optional erhältlich. Das Netzteil findet an der oberen Rückseite des Gehäuses Platz und darf maximal 255 mm lang sein. Hinter dem Mainboard-Tray findet sich darüber hinaus auch Platz für zwei HDDs oder sechs SSDs.

Alle Features im Überblick:

Edler Showcase Big-Tower von PANTEKS mit einmaligen Features und Design

Tempered Glass Front- und Seitenpaneele

Mesh-Rückseite an Scharnieren

Unterstützt Mainboards bis E-ATX mit einer Breite bis 277 mm

Drei 360 mm und ein 240 mm Radiator möglich

Grafikkarten bis zu 450 mm Länge möglich, Stütze inklusive

Zwei ARGB-Streifen umrahmen das Mainboard, der passende Controller ist vorinstalliert

Bis zu zwölf Lüfter für allzeit ausreichend Frischluft

maximale GPU Länge 450 mm

maximale CPU-Kühler Höhe: 185 mm

I/O: 1x USB 3.1 Typ C, 2x USB 3.0 Typ A, 3,5 mm Audio, RGB Steuerungsknöpfe

1 of 11

Der PHANTEKS D30 im Detail:

Neben einer hohen Leistung und hervorragenden Optik bieten die neuen D30-Lüfter weitere interessante Features. Dank Daisy-Chaning reduziert sich der Verkabelungsaufwand erheblich. Zur weiteren Verbesserung der Optik liegen den Lüftern Schraubenabdeckungen bei. Die auf 30 mm erhöhte Tiefe verringert die nötige Drehzahl für einen gleichen Airflow, sodass Lautstärke und Kühlleistung optimiert werden. In der Reversed-Variante verfügen die Lüfter über einen umkehrten Luftstrom. So kann man diese als Intake installieren, ohne das die Streben sichtbar werden.

1 of 16

Preise und Verfügbarkeit:

Das PHANTEKS NV7 ist ab sofort zu einem Preis von 219,90 € in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Die D30-Lüfter sind ebenfalls in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich, so ergeben sich durch die Reversed-Version insgesamt vier Varianten, deren UVP immer bei 29,90 € liegt. Zusätzlich gibt es die Lüfter auch als Triple-Pack für 84,90 €. Erhältlich sind alle Varianten der Lüfter voraussichtlich ab Mitte April.

Weitere Details finden sich bei Caseking.