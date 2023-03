Moon Knight – Wächter der Nacht 2 – Comic Review

Nach dem Erfolg auf Disney+ ist Moon Knight auch in der Comic-Welt auf neue Abenteuer gestartet. Weiter geht es mit Band 2 der neuen Serie Moon Knight – Wächter der Nacht, dieser trägt den Untertitel Die Fäuste des Khonshu.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„Der Bösewicht Zodiac hat Moon Knight schwer getroffen. Doch Khonshus Avatar ist bereit, mit voller Härte zurückzuschlagen – und wenn er sich dafür durch die Unterwelt prügeln oder einem Gebäude voller Grauen stellen muss! Und auch Hunter’s Moon, die zweite Faust von Khonshu, zieht gegen die Finsternis in den Kampf. Plus: Mondritter hinter Gittern!

Die zwei Fäuste des Khonshu schlagen gnadenlos zurück!

Moon Knights neue Abenteuer für Fans und Einsteiger!“

Inhaltsangabe zu Moon Knight – Wächter der Nacht 2 – Die Fäuste des Khonshu (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Moon Knight Storys Moon Knight (2021) 7-12 zentrale Charaktere Moon Knight Zeichner Alessandro Cappuccio Autor Jed MacKay Seitenanzahl 172 Preis 20,00 € Veröffentlichung 29.11.2022



Diese Band umfasst sechs fortlaufende Storys der Originalausgabe, plus eine Story aus der Devil’s-Reign-Reihe. Eingeleitet werden die einzelnen Geschichten jeweils von den Covern der Originalausgabe. Ein paar Variant-Cover findet sich zum Ende des Hefts.

Kopfgeldjäger Scarlet Moon Knight Der Fremde Die Sitzung Zeit zu sterben – Teil 1 Zeit zu sterben – Teil 2

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

Der ehemalige Söldner Marc Spector kehrte nach seinem Tod vor einer Statue des Gottes Khonshu als dessen Avatar ins Leben zurück. Doch durch seine Persönlichkeitsstörung gibt es nicht nur das Bewusstsein von Marc in seinem Körper. Als Moon Knight möchte er nun die Nachbarschaft schützen und baute so seine Mitternachtsmission auf.

Im ersten Band der neuen Reihe bekam es der Wächter der Nacht mit einer Reihe von Gegnern zu tun, unter anderem Hunter’s Moon, der sich für den wahren Moon Knight hält. Der mysteriöse Zodiac jagte schließlich noch die Mitternachtsmission in die Luft, wobei Moon Knight stark verletzt wurde, uns sich nun erstmal erholen musste.

Kopfgeldjäger:

Moon Knight ist komplett darauf verbissen, Zodiac aufzuspüren. Doch zunächst verlaufen alle Spuren ins Leere, niemand kenn Zodiac oder weiß etwas über ihn. Nach einem Besuch in der Bar ohne Namen gelingt es ihm jedoch eine erste Spur aufzunehmen, jedoch kommt es hier schnell zu Problemen… Tigris unterstützt Marc weiterhin als Freundin, allerdings scheint sie von jemanden beauftragt worden zu sein, Marc im Auge zu behalten…

Die Dynamik der Erzählung spiegelt wunderbar die Getriebenheit wider, mit der Marc nach Zodiac sucht und so ist seine Persönlichkeitsstörung kein Thema in dieser Story. Wie wir es schon sehr gut kennen, endet die Story mit einem überraschenden Ereignis, dass einen Cliffhanger bildet.

Scarlet:

Während Moon Knight zur Zeit des Events Devil’s Reign inhaftiert ist, übernimmt Hunters Moon die Mitternachtsmission. Hier bekommt er es mit einer alten Bekannten von Moon Knight zu tun. Stained Glass Scarlet, einst bekannt als Scarlet Fasinera, ist zurück. Aus der ehemaligen Gangsterbraut wurde einst eine Verbrecherjägerin und Terroristin, solange bis sie eigentlich starb. Doch wenn Glauben und eine Geschichte zusammenkommen kann etwas Übernatürliches entstehen, fast wie ein Gott…

Neben der irdischen Seite hat Moon Knight natürlich auch eine gewissermaßen übernatürliche Seite in Form von Khonshu. Dieser Part steht in dieser Story besonders im Vordergrund.

Moon Knight:

Moon Knight sitzt weiter im Myrmidon ein, doch auch hier folgt er einem Ziel, er hat es auf einen bestimmten Gefangenen abgesehen. Doch da dieser Champion der Gefängniskämpfe ist, muss er einen schwierigen Weg gehen, um an ihn heranzukommen, aber das kann einen Moon Knight nicht aufhalten… Schließlich ist er gewissermaßen freiwillig im Gefängnis.

In dieser Geschichte zeigt sich sehr deutlich, wie wichtig der Schutz von Schwachen für Moon Knight ist und wie weit er dafür geht.

Der Fremde:

Moon Knight ist aus dem Gefängnis geflohen und will nun weiter Menschen in seiner Mitternachts-Mission helfen. Sein neuer Auftrag führt ihn auf die Suche nach vermissten Personen, die alle in einem mysteriösen Haus verschwanden. Dies führt ihn auf die Spur eines alten Geheimnisses…

In dieser Story sieht man wieder sehr schön, wie aufopferungsvoll Moon Knight seiner Aufgabe, die Menschen zu schützen folgt. Natürlich endet die Story wieder mit einem Cliffhanger.

Die Sitzung:

Rutherford Winner, ebenfalls ein Patient von Dr. Sterman, Marcs Psychotherapeutin, ist aus dem Gefängnis geflohen. Er will sich an Moon Knight dafür rächen, dass ihm Dr. Sterman genommen wurde. Nachdem Marc zunächst etwas irritiert ist, bringt ihn dies auf die Spur einer furchtbaren Verschwörung…

Wieder einmal zeigt sich Moon Knight als Rächer, der auch vergeben kann, jedoch dazu bereit ist, grausame Dinge zu tun, um gefährliche Gegner aufzuhalten.

Zeit zu sterben – Teil 1:

Durch das Verhör von Waxman hat Moon Knight herausgefunden, wo Zodica Dr. Stratman festhalten lässt. Natürlich macht er sich gemeinsam mit Tigra und Rutherford Winner direkt auf den Weg, um sie zu befreien. Doch Zodiac ist ihm einige Schritte voraus…

Auch hier zeigt sich wieder, dass Marc bereit ist, große Opfer für seine Freunde zu bringen. Ebenfalls wird sein Konflikt mit Khonshu thematisiert.

Zeit zu sterben – Teil 2:

Das finale Duell zwischen Zodiac und Moon Knight steht bevor. Um mit Zodiacs Verstärkung mithalten zu können, kommt auch Moon Knight nicht alleine zu diesem Kampf… Soviel sei verraten, am Ende wartet ein großer Cliffhanger.

Charaktere und Erzähler:

Mittelpunkt der gesamten Storyline ist natürlich Moon Knight mit dem Bewusstsein von Marc Spector, aber auch Steven Grant hat seinen Auftritt. Seine Assistentin Reese, Tigra und seine Psychologin sind hier natürlich die wichtigsten Nebencharaktere.

Optisch ist der gesamte Comic eher düster gehalten. Erzählt wird die Geschichte außerhalb der Dialoge stark aus der gedanklichen Sicht von Marc.

Fazit:

Mit „Moon Knight – Wächter der Nacht 2 – Die Fäuste des Khonshu“ wird die Geschichte um den Avatar von Khonshu spannend weitergeführt. Dabei wird stets der Konflikt von Marc mit seinem Gott thematisiert und wir erleben einen etwas geläuterten Moon Knight.

Wir sind gespannt, wie sich die Geschichte weiter entwickeln wird und freuen uns auf die nächste Ausgabe.

Der Comic wurde Game2Gether von Panini für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

