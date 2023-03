Kill it with Fire VR – Nichts für Leute mit Arachnophobie

Entwicklerstudio Casey Donnellan Games und des Publisher tinyBuild haben in ihrer aktuellen Pressemitteilung bekannt gegeben, dass Ihr künftig die achtbeinigen Krabbelviecher in VR erledigen könnt. Kill it with Fire VR sorgt ab dem 13. April 2023 für digitalen Ungezieferbefall der verschiedenen VR-Systeme, wie Meta Quest 2, SteamVR und PlayStation VR 1 & 2.

Die Mission ist dabei ganz klar: das Ungeziefer muss weg. Die aufregende Mission führt Euch mit einer Mischung aus Action, Humor und Zerstörung durch die Häuser der Nachbarschaft. Ausgerüstet mit allem, was Euch in die Hände kommt, vom Flammenwerfern bis zu Shuriken, prügelt, drescht und brennt Ihr die gruseligen Krabbeltiere nieder.

Der Spinnen-Tracker hilft Euch dabei, die acht unterschiedlichen Vertreter der gar nicht so winzigen Monster aufzuspüren. Die Kombination aus Action und Rätsel in einer prozedural generierten Umgebung sorgen für Abwechslung. Jeder Durchgang bietet ein ganz neues Abenteuer.

„Mit der immersiven Kraft von VR können Fans endlich den Nervenkitzel erleben, lästige Spinnen auf eine Weise zu jagen, die sich fast lebensecht anfühlt“, sagt Casey Donnellan, Solo-Entwickler von Kill It With Fire. „Machen Sie sich bereit, den Adrenalinschub zu spüren, während Sie sich Ihren Weg durch die Level bahnen und jeden achtbeinigen Gegner auf Ihrem Weg erledigen.“

Kill It With Fire VR erscheint am 13. April 2023 für Meta Quest 2, SteamVR und PlayStation VR 1 & 2. Das Spiel ist ab sofort auf Steam für PC für 14,99 € vorbestellbar.

Mehr Infos bekommt Ihr auf der offiziellen Homepage und im neuesten Trailer.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Pressemitteilung tinyBuild