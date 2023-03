Have a Nice Death – neuer Gameplay Overview Trailer

Bereits seit vergangenem Frühjahr durften sich PC-Spieler via Steam im Early Access in Have a Nice Death austoben. Nun wurde im Rahmen der Media Indie Exchange (The MIX) Direct Showcase am vergangenen Freitag der Gameplay Overview Trailer vorgestellt, bevor das Spiel am 22. März 2023 offiziell erscheint.

In dem schaurig-charmanten 2D-Action-Roguelike übernehmt Ihr die Rolle von Gevatter Tod himself. Der Gründer und CEO von Death, Incorporated, einer riesigen Unterweltorganisation, ist die für die Bearbeitung von Seelen im Jenseits verantwortlich. Und dabei gibt es jede Menge zu tun.

Have a Nice Death – Überblick

Deine Mission als CEO von Death Inc.

Sense Dich durch alle Abteilungen von Death, Incorporated und bringe die Firma wieder in Ordnung, damit du den Burnout vermeiden und deine Urlaubspläne voranbringen kannst! Abteilungen ändern sich mit jedem Durchlauf Jede Abteilung in Have a Nice Death ist nicht nur schaurig-charmant, sondern auch prozedural generiert. Jede Etage bietet eine Vielzahl an Optionen, was jeden Durchlauf frisch und spannend macht. Dir steht viel Handwerkszeug zur Auswahl Mit 70 verfügbaren Waffen und Zaubern wirst du sicher das perfekte Werkzeug finden, um durchgedrehte Abteilungen wieder zu ordnen und deine Mission zu erfüllen. Sterben hat seine Vorteile

Nach jedem Versuch bekommst du eine Leistungsbewertung, die dir Barren (goldenes Geld!) gewährt, mit denen du einzigartige Gegenstände und Verbesserungen freischalten kannst, die dir auf deiner Reise helfen werden. Es gibt mehr als einen Schwierigkeitsgrad

Neben der Standardschwierigkeit „Bevorstehender Zusammenbruch“ gibt es den anfängerfreundlichen Modus „Selbsterfüllung“ und 15 Zusammenbruch-Modi. Mit diesen kannst Du Dich herausfordern und zum ultimativen CEO werden. CEO sein hat seine Vorteile

Death, Incorporated ist ein herausforderndes Unternehmen, doch zum Glück hast du eine Fülle an nützlichen Vorteilen: Mächtige Flüche: Du kannst dir selbst hilfreiche Flüche geben, die dir dauerhafte passive Boni oder Verstärkungen bieten … nur manche Flüche haben gelegentlich Nachteile. Verträge: Bevor du losziehst und dich an die Arbeit machst, kannst du spezielle Verträge annehmen, die dir Herausforderungen stellen und sofortige Boni gewähren, wie eine neue Waffen oder Zauber für deinen Durchlauf. Laden und Aufwertungen (bis zum Umfallen!): Zwischen den Durchläufen kannst du neue Gegenstände und Waffen aus dem Laden kaufen und Waffen bei der Schmiede aufwerten – und wenn du in dein Büro zurückkehrst, kannst du sogar neue Dekorationen von Muriel der Ehrfürchtigen erhalten. Zu guter Letzt: Zieh deinen Umhang an, ergreif deine Sense und … hab einen schönen Tod!

Have a Nice Death erscheint am 22. März 2023 für PC (Steam) und Nintendo Switch.

Quelle: PM Gearbox