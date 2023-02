Superhelden-Epos Capes kommt 2023

Den Kampf gegen Superschurken haben sich Daedalic Entertainment und Spitfire Interactive vorgenommen und bringen das Superhelden-Epos Capes 2023 auf PC und Konsolen zu uns.

In Capes haben die Bösen gewonnen. Der Spieler steht nun vor der Aufgabe, die Heimatstadt aus den Klauen der Tyrannen zu befreien. Dazu müssen Superhelden versammelt und die richtigen Teams für die richtigen Aufgaben zusammengestellt werden.

Jeder Held hat seine eigenen Skills, aber auch seine eigene Hintergrundgeschichte und persönliche Beweggründe.

Capes war bereits für PC in Entwicklung. Dank Publisher Daedalic kommt der Titel rund um Superhelden in taktischen rundenbasierten Kämpfen, jedoch auch auf Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox X/S.

Eine Demo ist auf dem Steam Next Fest ab sofort bis zum 13. Februar 2023 spielbar.

In dem rundenbasierenden Taktikspiel kämpft ein Team einzigartiger Superhelden darum, die Stadt zurückzugewinnen, die in die Hände fieser Despoten gefallen ist. Vor 20 Jahren haben die Bösewichte gewonnen. Seitdem haben sie daran gearbeitet, eine despotisch regierte Stadt zu errichten, in der das Entwickeln von Superkräften unter Strafe steht. Niemand hat es bislang gewagt, sich den Schurken entgegenzustellen. Doch das ändert sich genau jetzt.

In einer Reihe düsterer anspruchsvoller Kampagnen und Patrouillengängen werden die Story vorangetrieben oder neue spielbare Helden in Nebenmissionen freigeschaltet. Durch den Abschluss von Herausforderungen sammeln Spieler Fähigkeitspunkte, um die Kräfte ihrer Helden zu verbessern und mehr über ihre Leben und Hintergründe zu erfahren.

FEATURES

Sei mächtig : Spiele heldenhafte Beschützer der Schwachen, mit einzigartigen Fähigkeiten und Kräften. Meistere deinen Helden und setze ihre verheerenden ultimativen Fähigkeiten ein.

: Spiele heldenhafte Beschützer der Schwachen, mit einzigartigen Fähigkeiten und Kräften. Meistere deinen Helden und setze ihre verheerenden ultimativen Fähigkeiten ein. Stelle dein Team zusammen: Wähle das passende Team für die jeweilige Mission. Kämpfe basieren nicht auf zufallsgenerierten Werten, also entscheide dich weise!

Wähle das passende Team für die jeweilige Mission. Kämpfe basieren nicht auf zufallsgenerierten Werten, also entscheide dich weise! Level auf: Schließe Herausforderungen und Sidequests ab, um deine Helden mit neuen Fähigkeiten und mächtigen Upgrades zu verbessern.

Schließe Herausforderungen und Sidequests ab, um deine Helden mit neuen Fähigkeiten und mächtigen Upgrades zu verbessern. Besiege das Böse: Stelle dich fiesen Bösewichten und kriminellen Handlangern. Hast du das Zeug, deine Stadt aus den Klauen der Fieslinge zu befreien?

Den Announcement Trailer könnt Ihr Euch übrigens hier anschauen:

Quelle: PM Daedalic Entertainment

