Neue Feldfrüchte und Tiere für den eigenen Hof. Publisher und Entwickler GIANTS Software kündigt den Landwirtschafts-Simulator 23 ab Mai für Nintendo Switch an. Mit vielen neuen Features in einer offenen Welt erscheint der familienfreundliche Landwirtschafts-Simulator 23 bereits am 23. Mai 2023. Durch astragon Entertainment erscheint zeitgleich die Simulation als Retail-Version.

Authentische Maschinen und wertvolle Güter

Landwirtschafts-Simulator 23 ist übrigens der Nachfolger des weltweit gefeierten Landwirtschafts-Simulator 20 aus dem Jahr 2019. Die Spieler und Spielerinnen wählen ihre Art der Landwirtschaft, sei es Ackerbau, Tierhaltung oder Forstwirtschaft. Verschiedene Arten von Maschinen helfen bei allen Tätigkeiten auf dem Hof. Mehr als 100 authentische Fahrzeuge und Werkzeuge von weltbekannten Herstellern wie Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Massey Ferguson, New Holland, Valtra und viele andere bekannte Marken sind im Spiel enthalten.

Die neuen Spielmechaniken ermöglichen außerdem verschiedene Produktionsketten. So können die Spieler beispielsweise den geernteten Weizen zu Mehl verarbeiten, um anschließend Brot zu verkaufen. Im neuen Teil kommen mit Pflügen und Unkrautbeseitigung ferner weitere neue Aufgaben zur Bewirtschaftung der Felder hinzu.

Feldfrüchte und Tiere

Kein Bauernhof ohne Tiere. Im Landwirtschafts-Simulator 23 kommen zu Kühen, Pferden, Schweinen und Schafen nun auch Hühner hinzu. Ob bei der Aufzucht, beim Eiersammeln oder Ausreiten, all diese niedlichen Tiere bereichern das landwirtschaftliche Leben mitunter.

Weintrauben, Oliven und Sorghumhirse sind neu unter den 14 Feldfrüchten. Bei einem ausgiebigen Spaziergang können sowohl Sammelobjekte entdeckt oder einfach nur die optischen Veränderungen der Jahreszeiten in der Landschaft genossen werden. Denn es gibt außerdem viel zu entdecken in Amberstone und Neubrunn, den beiden neuen Karten, die von Umgebungen in den USA und Europa inspiriert sind.

Ein weiterer Meilenstein für die Serie

„Ob im Hühnerstall, auf dem Feld oder beim Transportieren von Gütern, die vielfältigen Möglichkeiten im Landwirtschafts-Simulator 23 sorgen für reichlich Abwechslung und grenzenlosen Spielspaß“, kommentiert Boris Stefan, Head of Publishing bei GIANTS Software. „Wir sind hocherfreut, unseren Fans den nächsten Teil der Serie zu liefern. Der Landwirtschafts-Simulator 23 ist auf dem besten Weg, ein beeindruckender Meilenstein der mobilen Plattformen in unserem Unternehmensportfolio zu werden!“

Das verbesserte Tutorial, der KI-Helfer sowie das neue automatische Verladen von Baumstämmen und Paletten unterstützen die Spieler bei ihrer landwirtschaftlichen Karriere.

Landwirtschafts-Simulator 23: Nintendo Switch Edition des Entwicklers und Publishers GIANTS Software ist ab dem 23. Mai 2023 erhältlich. Die Box-Version kann bereits jetzt schon bei ausgewählten Händlern vorbestellt werden. Für den Vertrieb in Deutschland zeigt sich astragon Entertainment verantwortlich.

Mehr Informationen findet Ihr ferner auf der offiziellen Landwirtschafts-Simulator-Homepage.

Quelle: Pressemitteilung GIANTS Software

