Suicide Squad 3 – Comic Review

Weiter geht es mit den Antihelden des DC-Universums, die wir als Suicide Squad kennen und Band 3 in der Infinite Frontier-Comicreihe. Der neue Band trägt den Namen „Krieg um Erde 3“.

Allgemeines:

„Erde 3 ist eine der vielen Parallelwelten des Multiversums. Hier hat das skrupellose Crime Syndicate – verzerrte Doppelgänger der Justice League – die Weltherrschaft an sich gerissen. Amanda Waller, geschasste US-Regierungsagentin und ehemalige Leiterin der Task Force X, will diese Welt erobern, um dort ihre verdrehte, radikale Vorstellung von Gesetz und Ordnung in die Tat umzusetzen. Dafür entsendet sie ihre neue Suicide Squad um Superboy und Talon auf Erde 3 – doch Wallers ehemaliger Soldat Rick Flags will die Squad mit seinem eigenen Selbstmordkommando um Peacemaker und Bloodsport aufhalten! Eine gewaltige Schlacht entbrennt, in die auch Harley Quinn, Flash und die Titans verwickelt werden …

Das komplette Crossover über den Krieg um Erde 3 in einem Band und das Finale der aktuellen SUICIDE SQUAD-Serie, inszeniert von Robbie Thompson, Jeremy Adams (beide Drehbuchautoren von Supernatural), Dennis Hopeless (Die neuen X-Men, X-Force), Steve Pugh (HELLBLAZER, HITMAN), Eduardo Pansica (DEATHSTROKE, HAWKMAN) und anderen namhaften Comic-Kreativen!“

Inhaltsangabe zu Suicide Squad 3 (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Suicide Squad Storyline Suicide Squad (2021) Storys Flash 780, Suicide Squad 13–15, Teen Titans Academy 13, War for Earth-3 1–2 zentrale Charaktere Amanda Waller, Harley Quinn, Peacemaker, Superboy Zeichner Eduardo Pansica, Steve Pugh, Will Conrad Autor Dennis Hopeless, Jeremy Adams, Robbie Thompson Seitenanzahl 220 Preis 25,00 € Veröffentlichung 18.10.2022

Auch der neue Band besteht wieder aus sieben einzelnen Storys. Diese entstammen mehrerer separater Comic-Serien.

Krieg um Erde 3 – Kapitel 1 Krieg um Erde 3 – Kapitel 2 Krieg um Erde 3 – Kapitel 3: Die Schnellen und die Toten Krieg um Erde 3 – Kapitel 4 Krieg um Erde 3 – Kapitel 5 Finanzprobleme – Kapitel 1 Finanzprobleme – Kapitel 2

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Die Task Force X, besser bekannt als Suicide Squad, wird immer dann gerufen, wenn die Aufträge besonders gefährlich und grenzwertig werden. Es besteht aus einigen der größten Schurken, die unter anderem im Arkham Asylum einsitzen. Für ihre Arbeit in der Task Force X wird ihnen als Anreiz eine Reduzierung der Haftstrafe angeboten. Um aber den vollen Gehorsam sicherzustellen, wird ihnen vorsichtshalber ein Sprengsatz implantiert, der bei Ungehorsam aktiviert wird…

In der letzten Ausgabe zeigten sich die tatsächlichen Pläne von Amanda Waller immer deutlicher, die Eroberung von Erde 3. Sie ließ dazu ihr Suicide Squad nicht nur weitere Realitäten besuchen, um die von ihr gesuchten Dinge zu beschaffen, sondern schickte sie sogar bis in die Hölle hinab. Parallel dazu machte Colonel Flag jedoch auch weitere Fortschritte dabei sein eigenes Squad zu bilden, um Waller zu stoppen. Dabei kam er ihr langsam weiter auf die Fersen. Doch alles scheint auf einen großen Showdown auf Erde 3 hinauszulaufen.

Krieg um Erde 3 – Kapitel 1:

Amada Waller erreicht mit ihrem Squad schließlich Erde 3 und versucht dort direkt die Macht an sich zu reißen. Währenddessen ist Ultraman, der wahre Herrscher von Erde 3, mit einem privaten Rosenkrieg beschäftigt. Schafft es Waller auch hier ihren Willen durchzusetzen? Rick Flag und sein Team stecken weiter im Kampf gegen Clayface fest, werden sie den Kampf gewinnen können?

Die Handlung in diesem Kapitel schließt nahtlos an das Ende von Band 2 an und erzählt die Geschichte mit viel Action und hohem Tempo weiter. Zum Abschluss bemerkt man, dass die einzelnen Kapitel ursprünglich als getrennte Ausgaben erschienen sind. Denn hier erfolgt ein leichter Sprung in der Handlung, der einen gewissen Cliffhanger schaffen soll.

Kampf um Erde 3 – Kapitel 2:

Es kommt zum Duell zwischen Flag mit seinen Mitstreitern und dem Crime Syndikate zusammen mit dem Suicide Squad. Durch die Überlegenheit von Ultraman steht Flags Vorstoß jedoch unter keinem guten Zeichen und sie müssen sich verletzt zurückziehen. Peacemaker und Ambush Bug machen sich daher auf den Weg eine Waffe zu suchen, mit der sich Ultraman stoppen lässt.

In diesem Kapitel erleben wir viele Zeitsprünge, denn zu Beginn des Kapitels ist der Kampf bereits vorbei und einige Abschnitte werden so in Form von Rückblende erzählt. Hierbei muss man jedoch aufpassen, dass man nicht den Überblick verliert, an welchem Zeitpunkt der Handlung man sich grade befindet.

Der Kampf um Erde 3 – Kapitel 3:

Dieses Kapitel dreht sich insbesondere um Wally West, den wir alle besser als Flash kennen und seine Familie. Vor kurzem gerieten seine Kinder, die ebenfalls mit der Speedforce verbunden sind, in ein Abenteuer. Genau hier nach setzt dieses Kapitel an. Quick, der in der Speedforce gefangen war, hat dort das Ende von allem gesehen und konnte so von Waller rekrutiert werden. Er bricht in das Flash-Museum ein, um dort ein Laufband zu stehlen, der Grund hierfür bleibt uns schleierhaft.

Für dieses Kapitel ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn man zuletzt die Story von Flash verfolgt hat, um besser zu verstehen, was mit seinen Kindern geschehen ist. Wobei dies bislang zumindest für diesen Comic nicht weiter von Belang ist.

Der Kampf um Erde 3 – Kapitel 4:

Colonel Flag ist auf der Suche nach Verstärkung für sein Team und daher besuchen sie die Titan Academy. Nach dem Angriff und der Zerstörung durch Red X befinden sie sich an einem neuen Ort und sind mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Doch gemeinsam machen sie sich nun auf den Weg, um Waller aufzuhalten, oder es zumindest zu versuchen.

In diesem Kapitel wird ein Teil der aktuellen Handlung mit Geschehnisse zusammengeführt, die vor ein paar Ausgaben stattfanden.

Der Kampf um Erde 3 – Kapitel 5:

In diesem langen Kapitel kommt es zum finalen Showdown im Kampf um Erde 3 und allen dabei Beteiligten, das Crime Syndicate, Wallers Suicide Squad, das Squad von Colonel Flag, die Titans und vielen weiteren. Dabei kommt es, wie es kommen musste und Amanda Waller zeigt sich erneut als geniale Strippenzieherin.

Stellenweise ist es dabei gar nicht so einfach den Überblick zu behalten und nachzuvollziehen, wer eigentlich gegen wen kämpft.

Finanzprobleme – Kapitel 1:

Colonel Flag und sein Squad wurden von Waller zur Erde zurückgeschickt. Doch jetzt müssen sie sich erstmal an die neue Führung gewöhnen und stehen auch vor grundlegenden Problemen, wie der Frage nach Geldquellen.

Dieses Kapitel zeigt sehr schön, in welchem chaotischen Zustand sich Flag’s Squad aktuell befindet.

Finanzprobleme – Kapitel 2:

Flag’s Squad plant tatsächlich die Entführung von Lex Luthor, um so an Geld zu kommen. Dazu hecken sie zunächst einen Plan aus, der zunächst anscheinend erfolglos im Sande verläuft. Doch es scheint so, als hätte Flag diesen Fehlschlag einkalkuliert, um so sein Team im Ganzen näher an Lex heranzubringen.

In diesem Kapitel kommt es zu einer Vielzahl von Überraschungen und Wendungen. So fragt man sich bis zum Schluss immer mehr, wie weit Colonel Flag nun tatsächlich vorausgeplant hat und ab wann er beginnt zu improvisieren.

Charaktere und Erzähler:

Die zentralsten Charaktere in diesem Band sind sicherlich Amanda Waller, Colonel Flag und Ultraman von Erde 3. Daneben sind Bloodsport, Peacemaker, Dr. Rodriguez, Ambush Bug und viele, viele weitere Charaktere von besonderer Bedeutung.

Mit dem Auftritt von Ambush Bug erhält auch dieser Comic eine ganz besondere Erzählweise. Dieser führt den Leser sehr unterhaltsam durch die Geschichte, da er weiß, dass er sich in einem Comic befindet und so die vierte Wand durchbrechen kann.

Hin und wieder werden Teile der Geschichte auch aus den Gedanken einzelner Charaktere heraus erzählt. Dazu kommen noch einige räumliche und zeitliche Einordnungen.

Fazit:

Band 3 der aktuellen Suicide Squad Comic-Serie bringt den Kampf um Erde 3 zu einem grandiosen Finale. Darüber hinaus bereiten die beiden letzten Kapitel des Comics die weitere Geschichte rund um das Suicide Quad vor. Wie schon in der vorherigen Ausgabe gibt es hier mit Ambush einen sehr unterhaltsamen Charakter, auch, wenn seine Art stellenweise durchaus nervig werden kann. Die vielen Charaktere und die unklare Trennung zwischen Gut und Böse lassen einen zwar stellenweise den Überblick verlieren, es passt aber durchaus zur gesamten Handlung. Wir sind gespannt, wie sich die Geschichte weiter entwickeln wird.

