M3GAN ab dem 12. Januar 2023 im Kino

Chucky, Blade, Billy, Annabelle – die Liste der Horrorfilme mit Puppen in der Hauptrolle ist bereits schon sehr lang. Für viele Menschen sind Puppen an sich schon etwas gruseliges und im Horrorfilm-Genre haben sie eben auch seit Jahren einen Stammplatz. Das dachten sich wohl auch das erfolgreiche Drehbuchautor-Regie-Producer-Team Jason Blum und James Wan (Insidious) und bringen mit M3GAN eine ganz besondere Puppe in die Kinos.

M3GAN

Sie ist auf Freundschaft programmiert: M3GAN ist kein gewöhnliches Spielzeug, designt als beste Freundin eines Kindes und Verbündete der Eltern. Als Robotik-Expertin Gemma (Allison Williams) unerwartet zum Vormund ihrer verwaisten Nichte wird, nimmt sie den Prototyp der Hightech-Puppe mit nach Hause. Eine folgenschwere Entscheidung, denn M3GAN entwickelt einen geradezu mörderischen Beschützerinstinkt.

Dass eine Puppe ihre Aufgabe so ernst nehmen wird, damit rechnet Gemma nicht einmal in ihren kühnsten Träumen. Schließlich arbeitet sie für eine Spielzeugfirma und hat die lebensechte Puppe selbst programmiert. Doch die mit künstlicher Intelligenz ausgestattete M3GAN nimmt ihre Aufgabe als beste Freundin todernst.

Gerard Johnstone (Housebound) führt Regie bei M3GAN nach einem Drehbuch von Akela Cooper (Malignant, The Nun 2), das auf einer Geschichte von Akela Cooper und James Wan basiert. Neben Allison Williams (Get Out, Girls) ist Ronny Chieng (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Crazy Rich) zu sehen.

Produziert wurde M3GAN von den Horror-Spezialisten Jason Blum (Halloween, The Black Phone, Der Unsichtbare) und James Wan. Blumhouse und Atomic Monster haben den Film in Zusammenarbeit mit Divide/Conquer produziert.

Bundesweiter Kinostart: 12. Januar 2023 im Verleih von Universal Pictures International Germany.

Besetzung: Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Lori Dungey, Stephane Garneau-Monten

Regie: Gerard Johnstone

Drehbuch: Akela Cooper

Story: Akela Cooper & James Wan

Produktion: Jason Blum, James Wan

Quelle: Pressemitteilung UPI