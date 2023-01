Gameplay-Trailer von Phylakterion vorgestellt

Mit einem ersten Gameplay-Trailer von Phylakterion hat der deutsche Entwickler Lich Again Games das kommende Koop-Horrorgame vorgestellt. Das Indie-Spiel soll bereits im ersten Quartal 2023 erscheinen.

Der Gameplay-Trailer bietet einen Überblick über Orte, Werkzeuge, Geister und Spielphasen dieses Spiels. Nach dem Motto „Requisitenjagd trifft auf Phasmophobia“ kann so ziemlich jedes Objekt heimgesucht werden.

Über Phylakterion

In Phylakterion übernehmt Ihr und optional Eure Freunde die Kontrolle über ein Team von Geisterjägern. Auf der Suche nach besessenen Gegenständen geht es durch eine Vielzahl heimgesuchter Orte. Dabei müsst Ihr immer wachsam bleiben, denn die Geister sind alles andere als Euch freundlich gesinnt.

In guter Geisterjäger-Manier helfen verschiedene Tools dem Team den besessenen Gegenstand zu lokalisieren. Dann gilt es herauszufinden, welche Art von Entität ihn besitzt. Könnt Ihr das Spiegelbild des Gegenstands sehen? Schreit es, wenn es falen gelassen wird? Schreibt die Entität mit dem Blut ihrer Opfer? Danach helfen die richtigen Rituale, den Fluch zu brechen, bevor das Wesen Euch findet.

Auf die Frage nach der Inspiration, gaben die Entwickler in erster Linie Phasmophobia und Prop-Hunt-Spiele an. Lich Again Games, die Entwickler von Phylakterion, sind selbst begeisterte Phasmophobia-Spieler. Mit selbst auferlegten Herausforderungen versuchten sie das Spie immer schwieriger zu gestalten. Letztlich beschlossen sie, dass es an der Zeit war, ein eigenes Spiel zu entwickeln.

Phylakterion bietet auch einen „Afterlife“-Modus. Spieler, die während ihrer Suche nach dem Spukgegenstand sterben, können immer noch am Spiel teilnehmen und ihren lebenden Teamkollegen Hinweise geben.

Early-Access-Funktionen

3-Stufen-Exorzismus: Suchen, identifizieren, zerstören

Spiele gegen eine Entität und den Gegenstand, den sie verfolgt. Das Wesen wird dich jagen und sich selbst Euren Blicken entziehen

Leben nach dem Tod. Du stirbst vielleicht, aber du kannst deinem Team trotzdem helfen

Einzigartige Entitäten die jeweils eine ganz eigene Strategie erfordern

7 verschiedene Ausrüstungsgegenstände, die für die Geisterjagd eingesetzt werden. Neben Kameras oder Notizbüchern kommt auch der Geigerzähler zum Einsatz

1-4 Spieler. Allein oder mit 3 Freunden

Hier könnt Ihr Euch den Gameplay-Trailer von Phylakterion zu Gemüte führen:

Ihr könnt Phylakterion schon mal bei Steam auf Eure Wishlist setzen.

Quelle: PM Lich Again Games

