Silvester-Countdown 2022 – T minus 4

Neben einem guten Bild ist auch ein guter Sound fürs Gaming unerlässlich, besonders in Shootern sollte man kein Detail überhören. Doch was, wenn man mal wieder leise stellen soll? Ganz klar, dann muss ein Headset her. Daher verlosen wir heute mit Razer das Kaira für die PlayStation.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von „Razer“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Optisch fällt direkt auf, dass sich das Kaira an PlayStation-Nutzende richtet. Denn abweichend vom sonst üblichen Razer-Design hält man sich hier an das ikonische weiß-schwarz der PlayStation 5. Mit den Razer TriForce Treibern und dem Hyperclear Kardioiden-Mikrofon bietet das Kaira in zweierlei Hinsicht einen hervorragenden Gaming-Sound. Denn nicht nur der Spielende hört gut, sondern er wird auch von seinem Squad gut verstanden. Das fein abgestimmte Mikrofon isoliert die Stimme und minimiert Hintergrundgeräusche.

Es ist möglich, das Headset gleichzeitig mit zwei Geräten zu verbinden. Einmal mittels des USB-C-Empfängers und einmal mittels Bluetooth. So kann man während des Gamings auch mal schnell einen Anruf annehmen, ohne das Headset absetzen zu müssen.

Eine Individualisierung der Klangeigenschaften ist mittels der Razer Audio App über Smartphones möglich.

Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz Impedanz: 32 Ω @ 1 kHz Empfindlichkeit: 108 dB Treiber: Razer TriForce mit 50 mm Durchmesser Ohrmuscheln: FlowKnit-Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff (45 mm x 65 mm) Frequenzgang Mikrofon: 100 Hz – 10 kHz Empfindlichkeit Mikrofon: 54 ± 3 dB (bei 1 kHz) Richtcharakteristik: Unidirektional Verbindung: Kabellos via USB-D-Adapter oder Bluetooth Akkulaufzeit: bis zu 30 h

Teilnahmeschluss ist der 14.01.2023, 23:59 Uhr