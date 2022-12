Silvester-Countdown 2022 – T minus 3

Über den heutigen Preis braucht man eigentlich nicht viel zu sagen, denn den Xbox Controller sollte jeder Gamer zumindest schonmal gesehen haben. Gemeinsam mit Microsoft verlosen wir den Xbox Wireless Controller in der Farbe Shock Blue.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von „Microsoft" zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Mit dem Release der Xbox Series X|S vor zwei Jahren hat auch der Xbox Wireless Controller ein Upgrade erhalten, auch wenn er sich optisch nur in Details von der Vorgänger-Generation unterscheidet. Besonders im Bereich der Griffigkeit und Präzision gab es einige Upgrades. So sind die Trigger griffiger, das neue hybride Steuerkreuz wurde verfeinert und mit der neuen Share-Taster kann man Freunden seine Erfolge gleich unter die Nase reiben. Mit einer Laufzeit von bis zu 40 Stunden, mit einer Ladung der austauschbaren Batterie/Akku ist nahezu ununterbrochenes Spielvergnügen sichergestellt. Der Xbox Wireless Controller ist nicht nur mit der Xbox Series X|S und Xbox One kompatibel, man kann ihn auch am Windows-PC, unter Android und unter iOS nutzen.

