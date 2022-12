Kurz nachdem ein neuer Patch auf die Test-Server stieß, gab es auch schon den 2. Hunt Trailer zum Devil’s Moon Event. Wir fangen an wo der „It will all end soon“ Trailer vor 2 Wochen aufhörte. Die 3 Teams stehen sich gegenüber und ballern los.

Interessant zu sehen ist, dass das Todesgeräusch eines Teammates erscheint, der „Third Son“, aber nicht tot umfällt, sondern weiter humpelt. Auch der „Skinflint“ wird am Arm getroffen, regeneriert aber umheimlich schnell. Könnte das beudeten, dass es um das Event herum deutlich.. lebendiger zugeht? Crytek baut selten Gedankenlos hinweise und in vorherigen Trailern sind Hunter tatsächlich auch ganz normal gestorben, nachdem die Kugel einschlug.

Am Ende des Trailers sehen wir endlich wieso sich die Huntergruppen auf Alicon Farm getroffen haben. Eine blutige Fetischfigur steht offen im Feld und gibt die „Rödelgeräusche“ (professioneller Hunt ausdruck), wenn gegnerische Hunter nahe an einem Clue sind. Hier bilden sich verschiedene Theorien:

1. Ein neuer Boss der im freien spawnt und nicht im compound selber bleibt

2. Ein spezifisches Event um das es sich zu kämpfen lohnt und Punkte bringt, wenn man es oder andere Hunter darum abknallt

Ein Boss wurde so noch nie angekündigt, wäre aber sicherlich cool. Ob sich Hunt traut einen auch Mal draußen spazieren gehen zu lassen glaube ich nicht. Vor allem wäre die Einzigartigkeit bestimmt beworben.

Die 2. Theorie wirkt plausibler. Vor allem in Kombination des Tweets. Der kündigt Fraktionen an, für die man sich entscheiden muss. Genau 3 sogar, die Anzahl der Teams im Trailer (Im klassischen Hunt Showdown Modus gibt es aber 4 Teams). Diese werden wahrscheinlich um das Event herum Punkte farmen, indem sie es abknallen. So wie der „Priester“ es am Ende des Trailers tat. Die Fraktion mit den meisten Punkten bekommt sicherlich dann eine spezifische Belohnung.

Klingt ehrlich gesagt ziemlich cool und wird dem jetzt schon genialen Shooter sicherlich nochmal mehr Action zukommen lassen

The Devil’s Moon Event draws near 🌑

They have found a way to end Mr. Chary.

Choose your allegiance & end this conflict once and for all. – 🔥⚖️🌙

Will you fight or will you watch it all burn? pic.twitter.com/N54cqoT5y3

— Hunt: Showdown (@HuntShowdown) November 29, 2022