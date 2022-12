Hardwarekalender 2022 – Tag 7

An Tag 7 unseres Hardware-Adventskalenders haben wir ein Hardwarebundle von Enermax für euch. Es besteht aus dem Gehäuse StarryKnight SK30, der AiO Liqtech II 240 mm und dem Netzteil MarbleBron RGB 850W. Eine wunderbare Basis für den nächsten Build.

#Werbung – Diese Preise wurde uns freundlicherweise von „Enermax“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

StarryKnight SK30:

Dieser ARGB Gaming Tower verfügt bereits ab Werk über drei 140 mm große SquA-RGB-Lüfter in der Front und einen 120 mm großen SquA-RGB-Lüfter in der Rückseite. Der vorinstallierte ARGB-Hub kann bis zu sechs ARGB-Geräte ansteuern und mit dem Mainboard synchronisieren. Dank der Front aus einem gebogenen Mess-Element und einem Mesh-Cover an der Oberseite ist ein sehr guter Airflow sichergestellt.

Größe (TWH): 465 x 220 x 486 mm Mainbaord-Typ: E-ATX, ATX, mATX, Mini-ITX Laufwerksschächte: 2x 3,5″ + 2x 2,5″ oder 4x 2,5″ Lüfter: Front: 3x 140 mm oder 3x 120 mm

Oberseite: 2x 140 mm oder 3x 120 mm

Rückseite: 1x 120 mm

Seite: 2x 120 mm Radiator: Front: 120/240/280/360 mm

Oberseite: 240/280/360 mm

Rückseite: 120 mm

Seite: – Max. Einbaumaße: CPU-Kühler: 170 mm

GPU-Länge: 405 mm

PSU-Länge: 160 mm (mit HDD) 200 mm (ohne HDD) Kabelmanagement: 25 mm

AQUAFUSION ADV 240 mm:

Als Nachfolger der sehr beliebten AQUAFUISON AiO bringt die AQUAFUSION ADV einige Verbesserungen mit sich. So basiert sie auf dem vom Enermax patentierten Dual-Chamber-Design, dem Central Coolant Inlet (CCI) und der Shunt-Channel-Technologie (SCT). Dies ermöglicht zum einen eine längere Lebensdauer, aber auch eine schnellere Wärmeübertragung. Der Pumpenblock der AiO besticht mit einer effektvollen ARGB-Beleuchtung mit Unendlichkeitsspiel-Effekt, aber auch die ENERMAX SquA ADV Lüfter bieten eine ARGB-Beleuchtung. Hierbei handelt es sich um die gleiche Lüfterserie, wie sie auch im StarryKnight SK30 verbaut wird. Gesteuert werden kann die Beleuchtung entweder über das Mainboard oder über die beiliegende Controller-Box.

Kompatible Sockel: Intel: LGA1700/1200/115x/2066/2011/2011-3/1366

AMD: AM5/AM4/AM3+/FM2+/FM1 Abmessungen Radiator: 274x120x27 mm Schlauchlänge: 400 mm Materialien: Kühlerbasis: Kupfer

Radiator: Aluminium

Schlauch: Polyamid

Pumpenlager: Keramik Luftdurchsatz: 39-79 CFM je Lüfter Luftdruck: 0,67-3,6 mmH2O Lautstärke: 15-32,6 dBA Lebensdauer: Pumpe: 50.000 h

Lüfter: >100.000 h

MarbleBron RGB 850W:

Das MarbleBron-Netzteil verfügt über eine integrierte RGB-Beleuchtung und eine Leistung von 850 W. Es ist teilmodular ausgeführt, das heißt, dass die grundlegenden Kabel fest mit dem Netzteil verbunden sind, zusätzliche Kabel, wie die für die Laufwerke, aber abnehmbar ausgeführt sind. Mit Blick auf die Effizienz ist es mit 80 Plus Bronze zertifiziert. Zur Kühlung verfügt es über einen 120 mm großen Lüfter mit einer sehr guten Lebensdauer von 160.000 h. Natürlich sind wichtige Schutzschaltungen, wie SCP, OVP, UVP, OTP, OPP und SIP integriert. Neben dem 24-Pin-ATX-Anschluss verfügt es über zwei 4+4-Pin-EPS-Kabel für das Mainboard, vier 6+2-Pin-PCIE-Anschlüsse für Grafikkarten, acht SATA-Anschlüsse und auch viermal den 4-Pin-Molex und einen FDD-Anschluss.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2023, 23:59 Uhr