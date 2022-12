Hardwarekalender 2022 – Tag 5

Am 5. Tag unseres Hardware-Adventskalenders widmen wir uns dem Thema Datensicherheit. Grade in der Adventszeit entsteht das ein oder andere Foto, dass man gerne für die Nachwelt erhalten möchte. Doch zu einer sicheren Speicherung bedarf es im Idealfall auch einen Speicherort außerhalb der eignen vier Wände. Hier setzt Synology mit dem cloudbasierten C2 Backup an. Passend dazu verlosen wir heute eine Jahreslizenz für das C2 Backup mit einem Speichervolumen von 2 TB.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von „Synology“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Synology bietet das C2 Backup sowohl für Unternehmen, als auch für Privatpersonen an, allerdings in unterschiedlichen Abos. Es können Daten von Windows-PCs oder auch Macs gesichert werden, sowie direkt aus Microsoft OneDrive. Des ermöglicht so das Sichern einzelner Dateien, aber auch Backups und Wiederherstellungen ganzer PCs. Natürlich kann man die automatische Sicherung an eigenen Zeitpläne anpassen, zum Beispiel immer dann, wenn der PC gerade nicht genutzt wird.

Es wird auch eine Dateiversionierung unterstützt, sodass man zum Beispiel genau zu einem bestimmten Stand bei der Bearbeitung eines Dokumentes zurückgehen kann. Bei all dem steht selbstverständlich auch die Sicherheit der Daten im Fokus von Synology. Zum einen kann man die Backups mit einem persönlichen Schlüssel sichern und zum anderen werden die Daten bereits vor dem Upload auf den Server mit einer AES-256-Verschlüsselung geschützt. Für den Fall eines Serverausfalls sind diese natürlich mit den entsprechenden Redundanzen aufgebaut.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2023, 23:59 Uhr