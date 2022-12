Hardwarekalender 2022 – Tag 25

Um die neuen Games auch richtig genießen zu können bedarf es natürlich eines guten Monitors. Heute verlosen wir gemeinsam mit AOC den Gaming-Monitor 27G2SPAE/BK der einige hilfreiche Features bietet, um auch in Shooter schnell reagieren zu können.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von „AOC“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Der AOC 27G2SPAE/BK ist ein Full-HD-Gaming-Monitor mit einer Diagonale von 27″. Das IPS-Panel überzeugt dabei ebenso mit brillanten und präzisen Farben, die unabhängig vom Blickwinkel stets einheitlich erscheinen. Durch die Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und einer variablen Bildwiederholrate von bis zu 165 Hz mit sehr geringen Reaktionszeiten eignet er sich auch sehr gut für Fans von kompetitiven Shootern. Für eine variable Bildwiederholrate bietet der Monitor AMD FreeSync Premium und ist ebenso G-Sync-kompatibel. Ghosting- und Unschärfe-Effekte werden minimiert und so ergibt sich ein flüssigeres Spielerlebnis. Der Low-Input-Lag-Modus bietet darüber hinaus auch noch eine Option, um die Eingangsverzögerung zu reduzieren. In unübersichtlichen und dunklen Spielsituationen lässt sich die Sichtbarkeit von Schattenbereichen erhöhen und anpassen. Auf der linken, rechten und oberen Seite bietet der Monitor sehr schmale Ränder und eignet sich so auch sehr gut für Multi-Monitor-Setups. Für einfache Multimedia-Anwendungen verfügt der Monitor auch über integrierte Lautsprecher. Die Konfiguration des Monitors ist neben dem OSD auch über das AOC G-Menu möglich.

Diagonale: 27″, 68,5 cm Bildformat: 16:9 Auflösung: 1920×1080 Pixel Bildwiederholrate: 165 Hz Displaytyp: IPS mit W-LED-Hintergrundbeleuchtung Beschichtung: Antiglare (AG) Reaktionszeit: 4 ms (Grau zu Grau) MPRT: 1 ms Helligkeit: 250 Nits Kontrast: 1.000:1 Betrachtungswinkel: 178° (H), 178° (V) Features: Low Blue Light, Flimmerfrei, Gaming-Modi, Low Input Lag Farben: 16,7 Millionen Variable Bildrate: AMD FreeSync Premium, G-Sync-kompatibel Anschlüsse: 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, VGA, Audio-Ein-/Ausgang Integrierte Lautsprecher: 2x 2 W VESA: 100 x 100 mm Standfuß: Neigung: -5°/+23°

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2023, 23:59 Uhr