Hardwarekalender 2022 – Tag 22

Zwei Tage trennen uns noch von Heiligabend und somit öffnen wir heute Türchen Nummer 22 und hauen einen richtig fetten Preis in Kooperation mit Kingston heraus. Für einen Gewinner gibt es die neue Kingston FURY M.2 NVMe SSD mit ordentlichen 2TB Speicherkapazität. Und damit dem kleinen Geschwindigkeitswunder nicht zu warm wird, gibt es dieses Mal die Ausführung mit Kühler. Dank PCIe 4.0 gibt es Performance satt und eignet sich hervorragend als System- und Spiele SSD.

Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD bietet Spitzenleistung mit hohen Kapazitäten für Gaming- und Hardware-Enthusiasten, die extreme Leistung für PC-Builds und Upgrades suchen. Durch den Einsatz des neuesten Gen 4×4 NVMe-Controllers und 3D TLC NAND bietet Kingston FURY Renegade SSD enorme Geschwindigkeiten von bis zu 7.300/7.000MB/s beim Lesen/Schreiben und bis zu 1.000.000 IOPS – für eine unglaubliche Konsistenz und ein außergewöhnliches Spielerlebnis. Von Ladezeiten für Games und Anwendungen bis hin zu Streaming und Aufnahmen – dreh die allgemeine Reaktionsfähigkeit deines Systems voll auf. Ein besseres Wärmemanagement sorgt für mehr Stabilität bei Spitzenleistungen. Der schlanke M.2-Formfaktor in Kombination mit einem flachen Graphen-Aluminium-Kühlkörper ist für die intensive Nutzung in Gaming-Laptops und Desktop-Computer optimiert. Das optionale Heatsink-Modell bietet eine zusätzliche Schicht zur Wärmeableitung, damit deine PS5™ Konsole kühl bleibt, wenn es im Game heiß her geht. Die Kingston FURY Renegade SSD passt zur Spitzenleistung der Kingston FURY Renegade-Speicherlinie und bildet das ultimative Team, das für Spitzenpositionen im Spiel sorgt. Bauform: Solid State Module (SSM)

Formfaktor: M.2 2280

Schnittstelle::M.2/​M-Key (PCIe 4.0 x4)

Lesen: 7300MB/​s

Schreiben: 7000MB/s SLC-Cached

IOPS 4K lesen/schreiben: 1000k/​1000k

Speichermodule: 3D-NAND TLC

TBW: 2PB

Zuverlässigkeitsprognose: 1.8 Mio. Stunden (MTBF)

Controller: Phison PS5018-E18, 8 Kanäle

Cache: keine Angabe (DDR4), SLC-Cache

Protokoll: NVMe 1.4

Leistungsaufnahme: 9.9W (maximal), 2.8W (Betrieb), 0.36W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus)

Abmessungen: 80x22x3.5mm, 80×23.67×10.5mm (mit Kühlkörper)

Besonderheiten: 2x M.2-Kühlkörper (nicht vormontiert) der Kingston FURY Renegade-Speicherlinie und bildet das ultimative Team, das für Spitzenpositionen im Spiel sorgt.

