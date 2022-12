Hardwarekalender 2022 – Tag 1

Willkommen zu unserem Anfang einer langen Reihe von Gewinnspielen und großartiger Preise. Wie jedes Jahr verbirgt sich hinter jeder Tür unserer Adventskalender eine tolle Überraschung. Egal ob Unterhaltung oder Hardware. Zum Anfang legen wir direkt mit einem ordentlichen Preis los, denn heute gibt es die brandneue Crucial P3 Plus mit ganzen 4 TB Speicherkapazität zu gewinnen.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von „Crucial“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die Crucial P3 Plus ist eine M.2 NVMe-SSD, basierend auf der PCIe-Gen4-Schnittstelle. Mit Blick auf die Datenraten sortiert sie sich zwar unterhalb der etwas schnelleren P5 Plus ein, bietet jedoch mit einer Datenrate von 4.800 MB/s im sequentiellen Lesen und 4.100 MB/s im sequentiellen Schreiben eine ordentliche Performance. Im Vergleich zur Gen3-NVMe-SSDs (3.500 MB/s) ist sie so etwa 37 % schneller und im Vergleich zu SATA-SSDs, wie der MX500 (560 MB/s), ist sie sogar um den Faktor 8,6 schneller.

Egal ob es ein preisbewussterer Build ist, oder man zusätzliche eine M.2-SSD für die Speicherung großer Datenmengen sucht, überall hier ist die SSD perfekt geeignet. Die SSD wurde von Micron mit der aktuellsten Gen4-NVMe-Technologie entwickelt, ist aber natürlich auch vollständig abwärtskompatibel zu den meisten Gen3-Systemen. Durch die Dynamic-Write-Acceleration und einen adaptiven Überhitzungschutz stellt die SSD gleichzeitig maximale Performance und einen zuverlässigen Schutz vor Überhitzung sicher.

Die Crucial P3 Plus basiert auf dem hochwertigen Micron Advanced 3D NAND Flash-Speicher, der mit dem Know-How eines der größten Hersteller von Flash-Speichern entwickelt und validiert wurde. Für die SSD steht auch eine Verwaltungssoftware zur Verfügung, mit der die SSD überwacht und auch die Firmware aktualisiert werden kann.

Schnittstelle: PCIe Gen4 x4 (NVMe) Formfaktor M.2 2280 Kapazität: 4 TB Sequentielles Lesen: 4.800 MB/s Sequentielles Schreiben: 4.100 MB/s Schreibkapazität: 800 TBW MTTF: 1,5 Millionen Stunden Betriebstemperatur: 0 °C bis 70 °C Features: Dynamic write acceleration

Redundant array of independent NAND (RAIN)

Multistep data integrity algorithm

Integrated power loss immunity

Active garbage collection

TRIM support

S.M.A.R.T.

Error correction code (ECC)

Device sleep support

Micron 176-layer NAND

