Heißer Scheiss

Supergiant Games waren eine lange Zeit nur in der Indie Szene wohlbekannt als Schaffer von genial inszeniert und atmosphärischen, sowie actionreichen Spielen (Bastion, Transistor, Pyre). 2020 gelang ihnen mit Hades dann ein Durchbruch. Das Rogue Lite war ein klarer Überraschungshit und hat bei den Game Awards 2022 mit Hades 2 druch Trailer eine Ankündigung der Erweiterung erhalten, welche 2023 kommen soll.

Wir kommen Hades!

In Hades 2 spielen wir nicht mehr Zagreus, der aus der Unterwelt fliehen will, sondern seine Schwester Melinoe. Laut klassischer Mythologie eine Nymphe die Wahnsinn und Albtraum bringen soll. Es kann also nur gut werden. Untnerstützt wird diese von Hekate, eine Göttin der Magie, die den Titanen Chronos vernichten will und Melinoe’s Vater Hades retten. Inwieweit die jetzt eher magische Art neues Gameplay ermöglicht ist noch unklar. Was wir wissen ist, dass Götter hier direkt Kontakt aufnehmen und mit uns interagieren und Vorwissen über Mythologie, sowie Teil 1 nicht vorrasugesetzt wird, dir aber Boni verschaffen kann.

Supergiant Games verpricht eine epische Geschichte, welche mit dem Trailer schon gut eingeleitet wurde. Der ernste Charakter und das Schüler Lehrer Verhältnis birgt auch einiges an Potential. Das Setting sieht natürlich wieder mega schick aus und wird Hades Liebhabern direkt zusagen. Ob es ein klassischer Nachfolger wird, oder auch mehr Dynamik, oder neue Spielmechaniken eingeführt werden, muss sich dann noch zeigen.

