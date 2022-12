Adventskalender 2022 – Tag 3

Der Adventskalender bei game2gether ist bekannt für die unterschiedlichsten Preise, die wir unseren Lesern seit vielen Jahren bescheren dürfen. So ist auch in diesem Jahr allerlei an Games, Hardware, Gaming-Möbel und viele weitere, coole Überraschungen im Kalender versteckt.

Dieses Jahr legen wir, dank Ltur – Pforzheim, noch einmal eine riesige Schippe obendrauf und schicken einen Gewinner tatsächlich in den Urlaub nach Mallorca!

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Ltur – Pforzheim“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Der Gewinner zu diesem besonderen Adventskalender-Tag darf sich über folgendes Gesamtpaket freuen:

Eine Reise für eine Person nach Mallorca – Playa de Palma.

Reise-Details: Freitag bis Sonntag, 2 Übernachtungen mit Frühstück ab einem deutschen Flughafen ins Hotel Caballero (Reisezeitraum zwischen Februar und April 2023).

Das Hotel Caballero überzeugt mit moderner Ausstattung und zuvorkommendem Service. Der Strand ist nur 200 Meter entfernt und bis nach Palma-Stadt und zu vielen coolen Gaming-Merchandise-Stores sind es nur wenige Kilometer. Eine Bushaltestelle und Leih-Fahrzeuge oder -Fahrräder findet ihr in direkter Nähe des Hotels.

FAQ:

– Darf der Gewinner eine Begleitperson dazu buchen?

Ja, dies muss bei der Buchung schon angegeben werden und der Aufpreis muss selbst bezahlt werden.

– Ist der Transfer vom Flughafen zum Hotel und zurück enthalten?

Ja, der ist in dem Gewinn enthalten.

– Kann der Gewinner die Dauer der Reise verlängern?

Ja, dies muss aber bei Buchung schon angegeben werden und der Aufpreis selbst bezahlt werden.

– Kann die Reise auch zu einem späteren Zeitraum angetreten werden?

Der Reisegewinn hat eine Gültigkeit bis 31.12.2023. Bei einem späteren Zeitpunkt innerhalb der Gültigkeit muss der Aufpreis selbst getragen werden.

– Kann der Preis ausgezahlt werden?

Der Reisepreis hat einen Wert von €500,- und kann nicht ausbezahlt bzw. übertragen werden.

– Kann ein anderes Reiseziel als Mallorca gewählt werden?

Es kann kein anderes Reiseziel gewählt werden.

Für weitere Fragen und Buchung steht Euch das freundliche Team vom Ltur Reise-Shop Pforzheim gerne zur Verfügung.

Über unseren Sponsor Ltur dem beliebten Reisebüro in Pforzheim

„Aloha bei Ltur! Wir sind deine „Einfach Urlaub-Marke“. Immer wenn du dieses Gefühl verspürst, dass du einfach wieder mal Urlaub brauchst, sind wir für dich da. Unser Team von Reiseexperten in Pforzheim und Heilbronn ist speziell geschult, dich und deine Urlaubswünsche schnell zu verstehen. Wir machen dir umgehend passgenaue Angebote, für alle Reisezeiträume von Last Minute bis hin zum Frühbuchen abdeckt. Mit Ltur kannst du so die ganze Welt entdecken. Eine Buchung ist bei uns besonders einfach. Probiere es doch selbst mal aus und besuche uns. Wir freuen uns auch dich!“

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2023, 23:59 Uhr