Adventskalender 2022 – Tag 16

Wir öffnen das nächste Türchen unseres spektakulären Adventskalenders. Heute gibt es für zwei glückliche Gewinner jeweils ein Activision-Paket:

Paket 1

1 x Crash Bandicoot 4: It’s About Time für die PS4, 1x Crash Team Racing Nitro Fueled für die PS4 sowie einen Crash Bandicoot-Stoffbeutel

Paket 2

1x Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 für PS4 und einen Call of Duty: Modern Warfare-Turnbeutel

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Activision“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Über Crash Bandicoot 4: It´s About Time

Die Schurken Neo Cortex und Dr. N. Tropy sind aus ihrem interdimensionalen Gefängnis entkommen und haben dabei ein kapitales Loch im Universum verursacht. Jetzt streben sie nach der Macht nicht nur in dieser, sondern in allen Dimensionen. Doch die beiden haben die Rechnung ohne Crash und Coco gemacht.

Über Crash Team Racing Nitro Fueled

Crash sitzt wieder am Steuer! In Crash Team Racing Nitro Fueled geht es in knallharten Rennen ordentlich zur Sache. Hier gibt es das authentische CTR-Erlebnis und jede Menge mehr. Komplett neu gemastert und zu Höchstleistungen getunt.

Über TonyHawk’s Pro Skate 1 & 2

Tony Hawk’s ProSkater 1 und 2 bringt klassische Levels, Profi-Skater und Tricks sowie neue Skater, Anpassungsfunktionen und vieles mehr zum Leben erweckt in detailliertem 4K.

Skaten Sie Ihren Traumpark an Vintage-Spots, die erstmals 1999 und 2000 entdeckt wurden, darunter das Warehouse, Downhill Jam, School II und die Stierkampfarena, oder erstellen Sie einen Traum-Skatepark mit Create-a-Park, der von der Rampe bis zur Schiene komplett überarbeitet wurde.

Erwarten Sie hier einen robusten Editor, der eine Parkanpassung wie nie zuvor ermöglicht, wie z. B. Smart Pieces, die auf wahnsinnige Weise geformt und verdreht werden können. Passen Sie Ihre eigenen Parks an und teilen Sie sie mit Freunden, oder laden Sie „Remixable“ Parks im öffentlichen Park Browser herunter, um sich dann in Ihr eigenes Eislaufparadies zu verwandeln.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2023, 23:59 Uhr