Adventskalender 2022 – Tag 12

Wenn der game2gether Adventskalender eine Serie ist, haben wir mit Kutami auch in der Staffel für 2022 wieder einen bekannten Darsteller an Board. Wenn ihr gewinnt, könnt ihr viele Freunde zum Spielen einladen, denn dieses Mal gibt es ein riesen Set zum beliebten Kartenspiel Marvel Champions.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von Kutami zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Marvel Champions: Das Kartenspiel

1 of 4

Beschreibung des Grundspiels

Mit über 350 Karten, 100 Markern, fünf Schadens-Trackern und vielem mehr ist das Marvel Champions: Das Kartenspiel euer Einstieg ins Marvel-Universum. Spielt als Iron Man, Captain Marvel, Spider-Man, Black Panther oder She-Hulk und kombiniert eure Kräfte mit denen anderer Helden, um eure Feinde zu besiegen!

Als Living Card Game, ist Marvel Champions: das Kartenspiel erst der Anfang. Regelmäßig erscheinen neue Erweiterungen, doch im Gegensatz zu Sammelkartenspielen gibt es hier keine seltenen Karten, die man zufällig erhalten kann. In jeder Erweiterung ist ein vollständiger Satz jeder Karte enthalten. Die Erweiterungen bringen neue Helden, Szenarien und vieles mehr ins Spiel. Anders als zu früheren Living Card Games ist es bei Marvel Champions nicht nötig, mehrere Grundspiele zu kaufen, um einen kompletten Kartensatz zu erhalten.

Neben dem Grundspiel bekommt der Gewinner noch folgende Add-ons:

Marvel Champions: Das Kartenspiel – The Rise of Red Skull

Beschreibung

Diese Erweiterung zu Marvel Champions: Das Kartenspiel führt den Kampagnenmodus ein. Sie enthält 5 neue Schurken und Szenarien mit einzigartigen Herausforderungen.

Marvel Champions: Das Kartenspiel – Nebula

Beschreibung

Nebula ist eine kybernetisch verbesserte Gesetzlose, die ihr Leben der Beherrschung der tödlichsten Kampftechniken gewidmet hat. In Alter-Ego-Gestalt kann der Spieler ein Technik-Upgrade spielen, um zwei Karten zu ziehen, und mit tödliche Absicht kann er die Spezial-Fähigkeit des Upgrades auslösen.

Dieses Helden-Pack enthält ein vollständig spielbares Deck mit 40 Karten, das direkt aus der Schachtel heraus gespielt werden kann.

Marvel Champions – The Wrecking Crew

1 of 3

Beschreibung

Der The Wrecking Crew-Szenario-Pack ist eine Erweiterung für Marvel Champions: Das Kartenspiel mit 73 brandneuen Karten und einem neuen Szenario.

Marvel Champions: Das Kartenspiel – The Green Goblin

Beschreibung

Der The Green Goblin-Szenario-Pack ist eine Erweiterung für Marvel Champions: Das Kartenspiel mit 78 brandneuen Karten, zwei Szenarien und vier modularen Begegnungssets. Im ersten Szenario müssen die Spieler Norman Osborn davon abhalten, mithilfe von Stark-Technologie mächtige Waffen herzustellen. Im zweiten Szenario droht Green Goblin mit seiner Goblin-Armee New York City zu überrennen.

Über Kutami

Das im Jahr 2011 gegründete Unternehmen Kutami besitzt in Bremen einen Laden mit 450m² der bis zu 30 Leuten Spielplatz bietet. Die aktuell 7 Mitarbeiter bieten grob gesagt alles Mögliche in Richtung Tabletop/Brettspiele an, von den ganz großen Marken bis hin zu den kleinen. Auch zum Basteln und Bemalen dieser kann man dort alles bekommen.

Der Shopvote ist mit 4,88 von 5 Punkten als Sehr Gut bewertet und zeigt die hervorragende Leistung von Kutami als ordentliche Plattform, um für sein Hobby einzukaufen.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2023, 23:59 Uhr