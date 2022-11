X Leben und X Tode von Wolverine 1 – Comic Review

X Leben und X Tode von Wolverine ist ein kurzes Comic-Event, in dem Logan sowohl in der Vergangenheit, als auch in der Zukunft eine wichtige Person vor dem Tod bewahren muss. In diesem packenden Wettkampf um die Zeit gibt es nur zwei sichere Dinge, den Tod und das Überleben von Wolverine. Schauen wir uns mit X Leben und X Tode von Wolverine 1 den ersten der beiden Bände genauer an.

Allgemeines:

„Eine furchtbare Tragödie wirft ihre Schatten voraus. Um das Drama zu verhindern, muss Logan in der Vergangenheit und Zukunft eine wichtige Person vor dem Tod bewahren. Aber jede Rettungstat hat ihren Preis! Die Jagd beginnt. Niemand ist sicher. Die Zukunft steht auf dem Spiel. Und die einzigen Gewissheiten im Leben sind der Tod und Wolverine.

Wolverines wichtigste Epochen werden neu beleuchtet!

Die verschollenen Missionen von Logan!“

Inhaltsangabe zu X Leben und X Tode von Wolverine 1 (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke X-Men Storys X Deaths of Wolverine (2021) 1–2, X Lives of Wolverine (2021) 1–3 zentrale Charaktere Magneto, Nimrod, Professor X Zeichner Bill Sienkiewicz, Brett Booth, Federico Vicentini, Joshua Cassara, Scott Eaton, Sean Chen, Walt Simonson Autor Benjamin Percy, Chris Claremont, Louise Simonson Seitenanzahl 172 Preis 20,00 € Veröffentlichung 04.10.2022

Im original ist die Geschichte unter dem Titel X Deaths of Wolverine und X Lives of Wolverine in getrennten Comics erschienen. Bei uns erscheint ein zweiteiliger Sammelband, der die Geschichte zusammenhängend erzählt. Die einzelnen Kapitel tragen keine gesonderten Titel, sondern werden nur als Kapitel 1-5 benannt.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte enthalten Hinweise auf die Handlung, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Wir zeigen dabei einige zentrale Ereignisse der Story auf, um zu betrachten, welchen Einfluss diese auf die Erzählweise und Geschichte haben.

Kaum jemand kann auf ein derart langes Leben zurückblicken, wie Wolverine. Denn er kämpfte bereits im Ersten Weltkrieg. Sein ganzes Leben über standen Schmerz und Verlust stark im Mittelpunkt, denn er überlebte viele seiner Mitmenschen.

Aber es gibt auch andere, die schon mehrere Menschenleben unter uns weilen. Moira MacTaggert, besser bekannt als Moira X, verfügt über die Fähigkeit im Falle ihres Todes im selben Augenblick wiedergeboren zu werden und sich dieser Wiedergeburt und ihrem vorherigen Leben bewusst zu sein. Gemeinsam mit Professor X und Magneto erschuf sie das Mutantenparadies Krakoa, doch führte sie dabei alle hinters Licht, denn sie hatte egoistische Motive.

Kapitel 1:

Professor X und Jean Grey scheinen Logan auf eine Art Zeitreise geschickt zu haben, bei der er seinen Körper zu Zeitpunkten in der Vergangenheit übernehmen kann. So landet er zunächst bei der Geburt von Charles. Doch er ist nicht der einzige „Zeitreisende“ auch Omega Red scheint ähnliches gelungen zu sein, denn er übernimmt unterschiedliche Personen auf dem Gelände, mit dem offensichtlichen Ziel Charles noch während der Geburt zu töten. Doch anscheinend war das für Logan nur der erste Stop von vielen, denn plötzlich findet er sich in Kolumbien wieder.

Das erste Kapitel lässt einem beim Lesen noch mit vielen Fragen im Dunklen stehen, jedoch sollte genau so der erste Teil einer Geschichte aussehen, denn es entstehen viele Fragezeichen, die so Spannung erzeugen. Man möchte direkt weiterlesen, um die Motive der einzelnen Charaktere zu durchschauen.

Kapitel 2:

Wir befinden uns wieder in der Gegenwart. Moira MacTaggert ist auf der Flucht vor Mystique und den X-Men. Doch in New York stellt sich heraus, dass sie an metastasierendem Lungenkrebs leidet. Aber Mysique ist ihr auf den Fersen und Valkyrie verschafft ihr etwas mehr Zeit. Auf ihrer Flucht schafft sie es auch noch so eben der CIA zu entkommen. Währenddessen erscheint auf Krakoa ein mysteriöses Ei, in dem sich ein seltsam futuristisch gekleideter Wolverine versteckt.

Da es sich beim zweiten Kapitel im Original um den ersten Band von X Deaths of Wolverine handelt, beginnt hier ein separater Handlungsstrang, der nicht direkt auf dem ersten Kapitel aufbaut. Daher kommen hier direkt einige neue Fragen auf, besonders im Zusammenhang mit dem mysteriösen Wolverine.

Kapitel 3:

In diesem Kapitel befinden wir uns gleich in mehreren Jahrzehnten. Einmal im Jahr 1900, wo sich der noch junge Logan in Alaska aufhält. Dort versucht Omega Red anscheinend den Großvater von Charles Xavier zu töten, um so die Geburt von Charles zu verhindern. Dann befinden wir uns aber auch in einer undatierten Vergangenheit in Kolumbien, wo Logan mit Team X gegen das Drogenkartell vorgehen soll, auch hier muss er Charles vor einer noch unbekannten Gefahr schützen. Die dritte Zeit, in der wir uns befinden ist ebenfalls nicht genau datiert, spielt aber noch zu Lebzeiten von Logan Frau in Japan, noch bevor sein Sohn zur Welt kommt. Doch auch hier bekommt es Logan mit Omega Red zu tun und es scheint so, als müsse er seine Frau töten, was die Zeitlinie beeinflussen wird.

Bei all den Zeitsprüngen in diesem Kapitel wird es stellenweise etwas unübersichtlich, wo wir uns gerade befinden. Doch zum Glück sind die Orte an denen wir uns befinden so unterschiedlich, dass man schon durchs Setting den Unterschied erkennt. Auch der Zeichenstil unterscheidet sich. Alaska ist eher kalt dargestellt, Kolumbien heiß und dreckig und Japan eher frühlingshaft.

Kapitel 4:

Moira ist weiter auf der Flucht, dabei dämmert ihr, wie Mystique ihr immer so schnell auf die Schliche kam. Ihr Arm scheint über einen Peilsender zu verfügen, daher sieht sie nur einen Ausweg… So gelingt es ihr schließlich rechtzeitig zu fliehen und Mystique mit einer Bombe in einen Hinterhalt zu locken. Nun kommt auch der neue, mysteriösen Wolverine, der auf Krakoa nun als Wolverine-Anomalie bezeichnet wird, hinzu. Ob er Mystique oder Moira sucht ist nicht ganz klar, aber zum Ende hin erfahren wir, dass Moira anscheinend mit ihm gerechnet hat. Unterdessen verdichten sich auf Krakoa die Hinweise darauf, dass er nicht der eigentlichen Zeitlinie entstammt.

Moira Verzweiflung auf der Flucht wird in diesem Teil der Geschichte wirklich sehr gut rübergebracht und der Schmerz bei ihrer Eigenamputation wird allein vom Lesen spürbar. In der Wolverine-Anomalie erkennt man zwar zum Teil Wolverine, doch wird hier sehr gut vermittelt, dass er deutlich rücksichtsloser vorgeht.

Kapitel 5:

Entsprechend der Originalausgaben setzten wir direkt an Kapitel 3 und den dort behandelten drei Zeitpunkten aus Logans Leben an. Logan kämpft an allen Fronten gegen Omega Red und auch Jean Grey und Professor X sind auf Krakoa schwer damit beschäftigt, ihm auf den Spuren zu bleiben. An zwei von drei Fronten scheinen sie auch Erfolg zu haben, doch in Kolumbien bahnt sich ein besonderer Cliffhanger für diesen Band an, Omega Red hat die Kontrolle über Wolverine übernommen…

Das eher warme frühlingshafte Setting in Japan hat sich nun in eine blutrot getränkte Darstellung verwandelt, die sehr gut Wolverines Leiden widerspiegelt. Dementsprechend wird auch die Auswirkung der Ereignisse auf Wolverines Psyche stärker diskutiert. Der Cliffhanger am Ende dieser Story kommt durchaus überraschend und bildet eine ideale Überleitung zum zweiten Band.

Charaktere und Erzähler:

Im Mittelpunkt dieser Comic-Serie steht natürlich vor allem Wolverine. Aber neben ihm haben Moira Taggert und Professor X sicherlich die wichtigsten Rollen inne. Auf der Seite von Krakoa sollte man natürlich auch noch Jean Grey erwähnen, die Wolverines Reise durch die Zeit erst ermöglicht. Auf der gegnerischen Seite gibt es natürlich einen zentralen Charakter mit Omega Red.

Große Teile der Geschichte werden aus Wolverines-Gedankensicht erzählt, was besonders gut seine innere Zerrissenheit und die Auswirkungen der Zeitreisen widerspiegelt. Aber auch bei Moiras Anteil an der Geschichte kommt die Sicht aus ihren Gedanken zum Einsatz.

Fazit:

X Leben und X Tode von Wolverine 1 ist eine wirklich spannenden und durchaus belastende Geschichte rund um den nahezu unsterblichen Mutanten. Die Geschichte spielt viel mit Wolverines langem Leben und den damit verbundenen Erlebnissen und deren Folge. Durch die Zeitsprünge wird die Geschichte zwischenzeitlich etwas unübersichtlich und es bleiben viele Fragen offen, die sich jedoch nach und nach klären.

Wir sind sehr gespannt, wie die Geschichte mit dem zweiten Band zum Abschluss gebracht wird.

