Knapp eine Woche vor Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten Wild West Action-Adventure Evil West meldet sich auch Schauspiel-Legende Danny Trejo zu Wort. Na, dann Welcome to Evil West, Mr. Trejo!

Wir haben ja bereits mehrfach von Evil West berichtet. Zuletzt konnten wir Euch den neuesten Gameplaytrailer präsentieren.

Welcome to Evil West: Mit dem „Segen“ von Danny Trejo, steht der Eroberung des Wilden Westens ja kaum noch was im Wege… außer vielleicht ein paar Vampiren. Aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein.

Die Pressemitteilung zum erschienenen Video mit Danny Trejo wollen wir Euch auch nicht vorenthalten:

„Wenn Evil West nicht eine geladene Packung an Action und explosiven Material zu bieten hätte, dann hätte auch Schauspieler Danny Trejo mit seinem Baddass-Ruf was Filme angeht nicht seine Zustimmung gegeben. Denn natürlich ist Evil West vor allem das eine: Ein Spiel mit ordentlich adrenalin geladenen Momenten, welche die Action auf den Punkt bringen.

Springt direkt in die schnelle Action und richtet völlig absurden Schaden bei den Vampiren im Wilden Westen an. Tilgt die blutrünstige Pest mit ordentlich Stil und Feuerkraft vom Angesicht dieser Erde. Feuert aus allen Rohren und schnetzelt euch im Nahkampf in tollen Kombos durch die Massen.“

Na, auch Lust bekommen? Das Spiel erscheint am 22. November 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Vorbesteller können bereits jetzt auf allen Plattformen zugreifen.

Falls Ihr ein anderes Cover für die physische Version mit Danny Trejo haben wollt, müsst Ihr im Shop von Focus Entertainment vorbeischauen.