Lizenzprodukte von Nintendo sorgen bei den Fans weltweit immer für Aufsehen. So ist es kaum verwunderlich, dass auch Hersteller hochpreisiger Sammlerstücke an einer Kooperation reges Interesse haben. Der Uhrenhersteller TAG Heuer mit Sitz in La Chaux-de-Fonds (Schweiz) stellt Uhren im gehobenen Preissegment her und hat in Zusammenarbeit mit Nintendo zwei Sammlerstücke in limitierter Auflage erschaffen. Mit den TAG Heuer Formula 1 X Mario Kart Limited Editions sind gleich zwei mechanische Armbanduhren (Chronograph und Chronograph Tourbillon) in limitierter Auflage erschienen.

Fréderic Arnault, Geschäftsführer von TAG Heuer kündigte die beiden Chronographen nicht ohne gewissen Stolz wie folgt an: „Wir freuen uns, die zwei neuesten Zeitmesser vorstellen zu können, die aus unserer Zusammenarbeit mit Nintendo hervorgingen. Die Limited Editions (Chronograph und Chronograph Tourbillon) verbinden vollendete Hochleistungszeitmessung mit witzigen Anspielungen auf das beliebte Videospiel, die Fans von Mario Kart weltweit begeistern dürfte.“

Das Design entstand dabei in direkter Zusammenarbeit von TAG Heuer und Nintendo. Die Hommage an Mario Kart ist dabei unverkennbar ohne jedoch kitschig zu sein. Vom „M“-Emblem auf der Krone bis hin zu Mario in seinem Gefährt fügt sich das bekannte Nintendo-Maskottchen wunderbar in das edle Design der beiden Zeitmesser ein.

TAG Heuer Formula 1 X Mario Kart Limited Editions

Wir wollen Euch natürlich auch die Bilder der beiden Prachtstücke nicht vorenthalten.

Zunächst der Chronograph:

Die Rückseite vom Chronograph:

Zum Vergleich hier der Chronograph Tourbillon:

und noch das besondere Detail:

Beide Zeitmesser sind mit einem schwarzen Armband aus Kalbsleber mit roten Ziernähten und rotem Futter versehen. Ausgeliefert werden die wertvollen Sammlerstücke außerdem in speziell entwickelten schwarzen Uhrenboxen mit passenden Reiseetuis.

Bewegtbilder gibt es natürlich auch zu bestaunen:

Die TAG Heuer Formula 1 X Mario Kart Limited Edition (Chronograph) ist auf eine Stückzahl von 3.000 Stück limitiert. Der Preis liegt bei 4.150,- € (UVP).

Der Chronograph Tourbillon wurde in noch geringerer Auflage produziert. Hier ist die Stückzahl auf lediglich 250 begrenzt und kostet 24.750,- € (UVP).

Die beiden edlen Zeitmesser sind seit dem 20. Oktober 2022 exklusiv in TAG Heuer Boutiquen erhältlich. Sie kann in ausgewählten Ländern auch über die E-Commerce-Websites der Marke sowie bei ausgewählten Handelspartnern erworben werden.

Dies ist übrigens bereits die zweite Zusammenarbeit von TAG Heuer und Nintendo. Bereits im vergangenen Jahr gab es die TAG Heuer Connected X Super Mario Limited Edition. Von dieser gibt es allerdings nur noch das Vorstellungsvideo auf YouTube. Die Uhr selbst ist im Handel bereits ausverkauft. Interessenten und Sammler sollten daher bei solchen exklusiven Angeboten also immer schnell zuschlagen.

Quelle: TAG Heuer