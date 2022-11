PHANTEKS Eclipse G500A – Perfektion in Midi

Das neue Eclipse G500A von PHANTEKS vereint maximalen Airflow mit einem durchdachten Layout und cleveren Details. Um bestes Kühlpotenzial zu liefern, verfügt das Gehäuse neben der Mesh-Front über drei 140 mm große Lüfter in der Front und auch eine exzellente Radiator-Kompatibilität.

Das PHANTEKS Eclipse G500A im Detail:

Erhältlich ist das Gehäuse in drei verschiedenen Versionen, die sich durch die Vorausstattung mit Lüftern unterscheiden. Die Grundversion wird ohne vorinstallierte Lüfter geliefert, was das Budget und auch die Umwelt schont, wenn passende Lüfter schon vorhanden sind. Das Eclipse G500A D-RGB ist mit drei M25-140 Lüftern von PHANTEKS in der Front ausgestattet, die mit ihrer Beleuchtung das Gehäuse direkt in Szene setzen. Die dritte Version ist das Eclipse G500A Performance, das mit drei M25-140 Lüftern in der Front und einem in der Rückseite vorausgestattet ist, dabei aber auf die Beleuchtung verzichtet.

Platz ist in allen Versionen reichlich vorhanden. Die Front nimmt Radiatoren mit einer Größe von bis zu 420 mm auf, der Deckel bis zu einer Größe von 360 mm. Die verbaute GPU darf bis zu 435 mm lang sein und der CPU-Kühler bis zu 185 mm hoch. Aufgebaut ist das Gehäuse aus Stahl mit einem Seitenpanel aus Temperglas. Ein RGB-Controller für eine Ansteuerung der Beleuchtung ohne kompatibles Mainboard ist im Lieferumfang enthalten. Auch für Speicher ist reichlich Platz vorhanden. Unter dem PSU-Cover finden zwei 3,5″- oder sechs 2,5″-Laufwerke ihren Platz. Auf der Rückseite des Mainboard-Trays noch einmal drei 2,5″-Laufwerke.

Die neuen M25 Lüfter sind in den Größen 120 mm und 140 mm, mit und ohne Beleuchtung erhältlich. Dank der hydrodynamischen Gleitlager sind sie aber auch besonders leise. Ein besonders praktisches Feature ist das Daisy-Chain-System, das das Kabelmanagement deutlich vereinfacht. Ebenfalls neu sind die Neon D-RGB LED Strips. Mit diffundierten Linsen und 28 LEDs pro Strip sorgen sie so für ein besonders weiches und angenehmes Licht.

