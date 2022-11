EVE Online – Uprising-Erweiterung erscheint bald

CCP Games gibt bekannt, dass EVE: Uprising, die neueste erzählerische Erweiterung für das Weltraum-MMO EVE Online, am 8. November 2022 erscheint. Mit neuen Imperiumsgrenzen und einem Aufruf zum Kampf, der in ganz New Eden zu hören ist, werden Kapselpiloten nun in der Lage sein, 16 neue Marineschiffe zu steuern. Jedes Imperium wird neue Fregatten, Schlachtkreuzer, Zerstörer und Dreadnoughts erhalten, die den Spielerinnen und Spielern mehr Möglichkeiten zum Kämpfen, Erforschen und Interagieren geben, während sie versuchen, ihre Rolle im Universum zu gestalten. Der heutige Trailer zeigt jedes Schiff in unzähligen Details.

Über Eve: Uprising:

EVE: Uprising bringt eine Reihe von neuen Inhalten und Features sowie zahlreiche grafische und Performance-Verbesserungen für EVE Online. Die Zukunft des Krieges ist mit einem kampferweiterten Update der Fraktionskriege gekommen. Rekrutierte Spielerinnen und Spieler können im Namen ihres Reiches Territorium beanspruchen und andere Fraktionen über neue ‚Frontlinien‘ angreifen. Sie ziehen Piloten näher an die Front des Schlachtfeldes, um Belohnungen und strategische Vorteile gegenüber ihren Feinden zu erhalten. Während sich die Fraktionskriege mit Änderungen weiterentwickeln, werden die Spielerinnen und Spieler auf dem Schlachtfeld von New Eden neue Herausforderungen, Bedrohungen und unerwartete Konsequenzen erleben.

Mit dem Heraldik-System können Kapselpiloten nun ihre Farben zeigen, indem sie Unternehmens- und Allianz-Embleme auf ihren Schiffen anbringen. Die Embleme der Konzerne und Allianzen bilden den Einstieg in die Heraldik, wobei noch viele Anpassungsmöglichkeiten wie Zitadellen-Skins und Hologramme hinzukommen.

Weitere Informationen zu EVE: Uprising, einschließlich Updates für Features der Fraktionskriege, neue Marineschiffe und mehr finden sich im Blog-Post. Mobile-Gamer interessiert vielleicht der Mobile-Titel EVE Echoes.

Hier seht ihr den Trailer zu EVE Online Uprising: