Bunt und Witzig

Dead Cells ist zwar schon seit 3 Jahren draußen, aber noch lange nicht am Ende. Der Indie Hit von Motion Twin der damal den Game Award für bestes Action Spiel erielt, haut weiterhin Updates raus. Vor einem Jahr gab es die erste Barrage an Indie Crossover damals mit Hollow Knight und Guacamelee.

Jetzt kommen mit dem Dead Cells Update neuen Waffen und Kostümen aus verschiedenen Indie Klassikern der letzten Jahre auf die Bühne und präsentieren sich in dem farbenfrohen Mix den Deadcells sowieso schon perfektioniert hat.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Aufgestellt und nummieriert:

Slay the Spire, Terraria, Shovel Knight, Dead Cells, Katana Zero, Hotline Miami, Risk of Rain

Im Trailer sieht man direkt, es gibt neue und nice Action. Die Waffen scheinen wieder einen ganz eigenen Playstyle zu erlauben. Auch der Humor in Dead Cells Manier ist perfekt aufgegriffen. Und toll siehts dann auch noch aus

Wo findet ihr die Perlen?

Wie zuvor, gibt es im „Book of clues“ neue Kapitel mit denen ihr Hinweise über den Ort erhaltet. Dort gibt es dann süße Interaktionen mit Anspielungen. Also schnappt euch eure Controller und metzelt euch wieder durch die Katakomben der Gefangenen.

Schickes Indie Bundle

Für alle begeisterten Indie Fans, gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit die benannten Spiele in einem Bundle zu erwerben. Also falls es nochetwas gibt was ihr nicht gezockt habt – Umbedingt nachholen, denn das sind alles geniale Titel!

Mehr News für PC