Captain Marvel 7 – Jagd auf die Marvels – Comic Review

Weiter geht es im Rahmen unserer Comic-Reviews mit Captain Marvel 7. Der Comic trägt den Untertitel „Jagd auf die Marvels“.

Allgemeines:

„Captain Marvel und War Machine folgen einem Hilferuf von Carols Kree- Halbschwester Lauri-Ell ins All. Dort erwarten sie ein brutaler Gegner und jede Menge Finsternis – weshalb auch Ms. Marvel, die Avengers und die Guardians of the Galaxy anrücken. Eine gigantische Erweiterung des Captain Marvel-Mythos!

Komplette Saga mit Ms. Marvel, den Avengers und Guardians of the Galaxy.“

Inhaltsangabe zu Captain Marvel 7 (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Captain Marvel Storyline Captain Marvel (2020) Storys Captain Marvel 31-36 zentrale Charaktere Captain Marvel, Ms. Marvel, War Machine Zeichner Sergio Davila Autor Kelly Thompson Seitenanzahl 140 Preis 17,00 € Veröffentlichung 18.10.2022

Die aktuelle Storyline von Captain Marvel (2020) erscheint in Form von Sammelausgaben. Captain Marvel 7 enthält somit sechs direkt auf einander aufbauende Originalausgaben. Diese tragen folgende Titel:

Der Urlaub, den ich wollte Die letzte der Marvels, Teil 1 Die letzte der Marvels, Teil 2 Die letzte der Marvels, Teil 3 Die letzte der Marvels, Teil 4 Die letzte der Marvels, Teil 5

Eingeleitet werden die einzelnen Geschichten jeweils von den Covern der Originalausgabe.

Der Comic beginnt mit einer kurzen Einleitung, die zum einen ein paar Hintergründe zu Captain Marvel und der vorherigen Ausgabe enthält. Am Ende des Comics finden sich zudem noch einige Variant Cover sowie Concept Arts.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

Nach der Trennung von Rhody in der vorletzten Ausgabe und ihrem Abenteuer in einer postapokalyptischen Zukunft ging es Carol in der letzten Ausgabe gar nicht gut. Der Trennungsschmerz machte ihr zu schaffen und ihren Freundinnen fiel es schwer sie aus ihrer Wohnung zu locken. Doch New York wurde angegriffen und so gab es eine willkommene Ablenkung für Carol. Schließlich startet sie einen Versuch Magie zu erlernen, um Ove aufzuhalten, doch vertraut hier der falschen Person. Doch die Geschichte nahm ein Happy End und Carol und Rhody fanden schließlich auch wieder zusammen.

Der Urlaub, den ich wollte:

Die erste Story beginnt sehr amüsant, Carol und Rhody (versuchen), mit dem Flugzeug in den Urlaub zu fliegen. Doch ihre Schwester Lauri-Ell holt die beiden ab, da es Probleme in der Welt der Kree gibt. Dort hat ein mysteriöses Schlammwesen DNA-Proben in einem Labor gefressen.

Was zunächst als Urlaubsstory begann, entpuppt sich so als spannende Geschichte rund um ein mysteriöses Wesen. Besonders gelungen ist dabei die Mischung aus Humor und Action, wie wir sie aus den anderen Bänden schon kennen. Und obwohl man zum Schluss hin denkt, alles wäre gut, finden wir auf der letzten Seite einen wunderbaren Cliffhänger.

Die letzte der Marvels, Teil 1:

Carol wird überraschend von einer Person angegriffen, die einen der Anzüge von Vox Supreme trägt. Ihr gelingt es, die Angreiferin auszuschalten, jedoch nicht sie aus dem Anzug zu befreien. Erst mit der Hilfe von Tony klappt es und sie finden jemanden in den Anzug, an dem Carol gar nicht gedacht hatte.

Da Carol in der Vergangenheit selber einmal in einem solchen Anzug steckte, kann man in diesem Kapitel sehr gut ihre Panik davor und das Mitleid für ihre Angreiferin nachvollziehen. Als sie zum Ende des Kapitels auf dem Weg zu ihrem Schützling Ms. Marvel ist, zeigt sie auch hier nochmal die Sorge darum, dass ihre Freunde Opfer des Anzugs werden könnten. Natürlich ist das Ende der Story wieder sehr offen und es wirkt so, als gelinge es dem Gegner Kamala auch in einen der Anzüge zu stecken.

Die letzte der Marvels, Teil 2:

Carol flieht mit Kamala vor den Angreifern, doch sie werden verfolgt und es kommt zum unausweichlichen Kampf. Dabei erhalten sie auch Unterstützung von War Machine, Hazmat und Spider Woman. Jedoch ist Carol so drauf konzentriert Kamala zu retten, dass ihre Freunde schließlich entführt werden. Von einer Angreiferin konnte sie zwar Koordinaten erfahren, doch als sie sich dorthin begibt, findet sie Vox Supreme, tappt dabei jedoch in eine Falle.

Im gesamten Kapitel mehrt man sehr schön, welche Zuneigung und Verantwortung Carol für Kamala empfindet. Gewissermaßen ist sie die Schwachstelle von Carol, da sie ihre Rettung über alles andere stellt. Auch diese Story endet wieder mit einem mächtigen Cliffhänger, nur gut, dass die einzelnen Storys bei uns als Sammelband erschienen sind.

Die letzte der Marvels, Teil 3:

Vox Supreme hat Carol in einer Kiste ins All geschossen, die ihren Kräften widerstehen kann, oder besser gesagt ihren bekannten Kräften. Denn Carol hat eine Idee und versucht ihre Kräfte durch bewusste Kontrolle zu formen. Ihr gelingt es so zu entkommen, doch wird sie plötzlich von Mar-Vell, der eigentlich tot sein sollte, angegriffen. Ihm gelingt es, sie wieder in einen der Anzüge zu stecken und so endet sie gefangen in Vox Supremes Basis. Doch Phyla-Vell, die von Carol anfangs aus dem Anzug befreit wurde, kommt zur Rettung.

Neben Kamala und ihren Freunden zeigt sich hier eine weitere Schwachstelle von Carol, es ist Mar-Vell, schließlich änderte sie auch ihm zu Ehren ihren Namen von Ms. Marvel zu Captain Marvel. Aber neben ihren Schwächen zeigt sich in dieser Geschichte auch die große Macht über die Carol verfügt, in dem sie eine Energieform von sich selbst erschafft.

Die letzte der Marvels, Teil 4:

Carols Energieform setzt Vox Supreme und Mar-Vell so sehr zu, dass beide zunächst fliehen. Nachdem Phyla-Vell Carol befreit hat, nutzen beide nun die Gelegenheit, um auch die anderen aus den Anzügen zu befreien. Bei all dem scheint die von Carol erschaffene Energieform zu einer eigenständigen Person geworden zu sein. Doch jede Verstärkung ist recht, denn plötzlich werden sie von einer Vielzahl an Anzügen attackiert.

Die Zeit in den Anzügen hat allen sehr zugesetzt, das zeigt sich sehr deutlich in der Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird. Dennoch sorgt sich Carol mehr um ihre Freunde, als um sich selbst.

Die letzte der Marvels, Teil 5:

Es kommt zu einem großen Kampf und die Marvels bekommen Unterstützung von den Guaridans und den Avengers, sogar Imperator Hulkling kommt zur Hilfe. Carol bemerkt, dass in den Anzügen der seltsame Schlamm steckt, den wir schon aus der ersten Story kennen und sie entwickelt einen Plan, wie die Angreifer aufgehalten werden können. Es gelingt ihnen erfolgreich diese aufzuhalten und die von Carol geschaffene Energieform gibt sich schließlich den Namen Binary, nachdem sie Vox Supreme vernichtet hat. Oder zumindest für den Moment vernichtet hat.

Diese Finale ist wirklich grandios gezeichnet und erzählt und bildet so das passende Ende für diese spannende Storyline. Doch auch hier bleibt am Ende das ein oder andere Fragezeichen und man bereit eine mögliche Fortführung des Duells mit Vox Supreme erzählerisch vor.

Charaktere und Erzähler:

Neben Captain Marvel sind je nach Story unterschiedliche weitere Charaktere im Mittelpunkt, neben Lori-Ell sind es auch War-Machine, Phyla-Vell, Ms. Marvel und viele weitere. Von besondere Bedeutung sind hierbei sicherlich die Beziehung zu ihrer Schwester Lori-Ell und auch das Gefühl der Verantwortung, dass sie für ihren Schützling Ms. Marvel empfindet. Auf gegnerischer Seite ist der zentrale Charakter eindeutig Vox Supreme zusammen mit dem mysteriösen Schleim.

Eine Erzähler-Perspektive gibt es immer dort, wo Teile der Handlung durch die Gedanken von Captain Marvel erzählt werden. Neben der etwas eckigeren Form erkennt man dies an der roten Markierung, charakteristisch für diese Comic-Serie.

Fazit:

Captain Marvel 7 bietet eine sehr spannende Geschichte, die auch durchaus sehr unterhaltsame Elemente bietet. Besonders das Spiel mit Carol Furcht, wieder in dem Anzug gefangen zu sein und das Mitleid, dass sie für ihre Angreifer empfindet, wird in der Geschichte sehr schön dargestellt.

Wir sind gespannt, welchen Einfluss Carols Handlungen auf die von ihr gefürchtete Zukunft haben werden.

