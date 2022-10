Zwei Neuheiten der Edition Spielwiese von Pegasus Spiele

Rund um die SPIEL’22 hat Pegasus Spiele schon einige Neuheiten präsentiert. Dazu gesellen sich nun auch zwei neue Titel der Edition Spielwiese im Exklusivvertrieb von Pegasus Spiele. Es handelt sich mit All In um den dritten Teil der erfolgreichen Serie MicroMacro: Crime City und mit Swindler um eine komplette Neuheit.

Swindler:

Hier schlüpfen die Spielenden in die Rolle von Dieb*innen, die das wohlhabende viktorianische London um einige Wertgegenstände erleichtern möchten. Zunächst wählt man ein Charaktertableau aus und macht sich dann an die Arbeit. Um einem „reichen Sack“ etwas zu stehlen, ziehen die Spieler Plättchen aus einem von mehreren Stoffsäcken. Zieht man Beute, darf man den Zug beenden oder es weiter versuchen. Sollte man allerdings ein Plättchen mit einem Schädel darauf ziehen, muss man seine angesammelten Plättchen mit der gleichen Hintergrundfarbe zurückwerfen. Anschließend kann man noch Beute an Hehler verkaufen oder Aufträge abschließen. Abhängig von der Anzahl der Spielenden endet eine Runde nach sechs bis neun Aufträgen.

Das Familienspiel Swindler richtet sich an zwei bis vier Spielende im Alter ab zehn Jahren und eine Runde dauert 45 bis 60 Minuten. Der UVP beträgt 29,99 € und es wird erstmals auf der SPIEL’22 erhältlich sein.

MicroMacro: Crime City – All In:

Das Grundspiel MicroMacro: Crime City wurde im Herbst 2020 veröffentlicht und zusammen mit dem zweiten Teil wurden insgesamt 2,5 Millionen Exemplare verkauft. Insgesamt ist das Spiel in 32 Sprachen erschienen und wurde 2021 als Spiel des Jahres ausgezeichnet. Mit MicroMacro: Crime City – All In erscheint nun der dritte Teil der Serie, der komplett eigenständig spielbar ist. Auch Vorkenntnisse aus den vorherigen Titeln sind nicht notwendig. Zentrales Element des Spiels ist ein 75 x 110 cm großer Stadtplan in schwarz-weiß. Auf diesem muss man Details entdecken und kreativ kombinieren, um die 16 neuen Kriminalfälle zu lösen. Das Spiel bedarf nur einer sehr kurzen Anleitung, sodass ein schneller Einstieg ins Spiel möglich ist.

MicroMacro: Crime City – All In richtet sich an einen bis vier Spielende im Alter ab 10 Jahren und eine Runde dauert etwa 15 bis 45 Minuten. Der UPV beträgt 24,99 €.