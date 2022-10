Wonder Woman 3 – Spiegelbilder des Bösen – Comic Review

Die Abenteuer von Wonder Woman schreiten voran und wir sind nun bei Band 3 angekommen. In Spiegelbilder des Bösen erleben wir den Übergang hin zu zwei neuen Geschichtssträngen rund um unserer Kriegerin der Amazonen.

Allgemeines:

„Wonder Woman kehrt zurück zur Erde! Lange Zeit verbrachte sie in den Reichen der Götter. Jetzt will sie das Schwert ihres Kampfgefährten Siegfriedaus Asgard zu dessen Grab in Schweden bringen, und ihr geisterhafter Verbündeter Deadman begleitet sie dorthin. Doch die Reise verläuft nicht ohne Zwischenfälle: Wonder Woman und Deadman werden angegriffen – von einer ganzen Armee verdrehter Wonder Women, verzerrte Spiegelbilder der echten Amazonenprinzessin!

Plus: Der Prolog zum kommenden Wonder Woman-Event Der Kampf der Amazonen!

Start einer neuen Storyline von Wonder Womans viel gelobter aktueller Serie! – in Szene gesetzt von Becky Cloonan (NORTHLANDERS, Conan der Barbar), Michael W. Conrad (SUPERMAN), Marcio Takara (FLASH), Andy MacDonald (FUTURES END) und anderen.“

Inhaltsangabe zu Wonder Woman 3 – Spiegelbilder des Bösen (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Wonder Woman Storyline Wonder Woman (2021) Storys Wonder Woman 780–784, Wonder Woman Annual 2021 zentrale Charaktere Wonder Woman Zeichner Andy MacDonald, Marcio Takara Autor Becky Cloonan, Michael W. Conrad Seitenanzahl 220 Preis 25,00 € Veröffentlichung 23.08.2022

Der Band besteht aus zehn einzelnen Storys, wobei die letzten vier zu einer zusammengefasst sind. Die Titel lauten:

Herzenssache

Spiegelbilder des Bösen – Kapitel 1

Spiegelbilder des Bösen – Kapitel 2

Spiegelbilder des Bösen – Kapitel 3

Spiegelbilder des Bösen – Kapitel 4

Die Ausstellung

Was jenseits liegt – Kapitel 1-4

Wie wir es aus diversen anderen Sammelausgaben kennen, werden auch hier die Teilgeschichten, die im Original einzelne Ausgaben bildeten, durch eine Cover-Grafik voneinander getrennt. Den Abschluss bilden dann noch einige Variant Cover.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Diana, die Prinzessin von Themyscira, verfolgte in der letzten Ausgabe die weibliche Seite von Janus durch diverse Welten quer durchs Multiversum. Hilfe bekam sie dabei von Deadmen und Ratatöskr. Nach einer aufreibenden Verfolgungsjagd gelang es ihnen schließlich Janus im Dazwischen zu stellen und zu besiegen.

Herzenssache:

Wonder Woman hat es geschafft, sie hat den Tod bezwungen und kehrt in die Welt der Lebenden zurück. Dort wird sie nach ihrer knapp einjährigen Abwesenheit von der Justice League freudig begrüßt, auch ihre Mutter erwartet sie dort. Doch Wonder Woman muss sich erstmal wieder eingewöhnen und begibt sich nach Themyscira. Was wird sie dort erwarten?

Spiegelbilder des Bösen – Kapitel 1:

Diana versucht sich wieder in der Welt der Lebenden zurechtzufinden. Dabei trifft sie auf einen alten Bekannten, Dr. Cizko. Aber sie trifft auch Freunde, so wie Deadman, der sich im Körper eines Toten in einem verlassenen Haus versteckt. Gemeinsam mit ihm macht sie sich auf die Suche nach der Ruhestätte von Siegfried, dem sie gerne sein Schwert zurückgeben möchte…

Spiegelbilder des Bösen – Kapitel 2:

Wonder Woman und Deadman sitzen im Flugzeug nach Island, da Diana etwas Zeit zum Nachdenken braucht. Doch plötzlich werden sie von dutzenden Wonder-Woman-Kopien angegriffen. Werden sie es schaffen, das Flugzeug vor dem Angriff zu retten?

Spiegelbilder des Bösen – Kapitel 3:

Dr. Ciszko ist weiter davon besessen, Diana zu töten und setzt nun mit dem Shining Knight einen mächtigen Ritter auf sie an. Währenddessen gelingt es Etta den Ursprungsort der Duplis, wie Diana ihre Kopien nennt, herauszufinden. Doch zuvor trifft Wonder Woman auf den Shining Knight und es kommt zu einem Duell, bei dem ihr ihre Freunde nicht helfen können…

Spiegelbilder des Bösen – Kapitel 4:

Wonder Woman trifft am Ursprungsort der Spiegellungen auf den Image Maker. Es scheint, dass Wonder Woman auf ihrem Weg zurück ins Leben sein Reich durchstreift und die Trennung der Welten zerbrochen hat. So versucht er nun, sie in die Spiegeldimension zu locken. Doch auch der Shining Knight sitzt ihr noch im Nacken, er hat ihr zwar geschworen, dass er ihr gegen die Duplis hilft, doch danach möchte er das Duell beenden… Aber wer steckt eigentlich in seiner Rüstung?

Die Ausstellung:

Diana und Etta wollen gemeinsam eine Ausstellung besuchen, die die Geschichte von Themyscira würdigt. Doch Wonder Woman wird auf dem Weg dorthin aufgehalten und so gesellt sich der geheimnisvolle Fremde Altum zu Etta. Schließlich folgt er auch Diana in der Ausstellung, bis sie ihn zur Rede stellt. Im folgenden Gespräch erzählt er ihr einige dramatische Dinge über ihre Heimat…

Was jenseits liegt – Kapitel 1-4:

Nicht nur auf Themyscira leben die Amazonen, auch Bana-Mighdall beherbergt ein Volk der Amazonen. Die meisten hier sind jedoch Schutzsuchende aus der Welt der Sterblichen, die sich der Schwesternschaft anschließen. Doch Bana-Mighdall wird angegriffen, jedoch entstammt dieses Monster der Pforte der Verdammnis unterhalb von Themyscira…

Charaktere und Erzähler:

Im Mittelpunkt steht natürlich Diana, alias Wonder Woman, auch ihr Begleiter im letzten Band, Deadman, ist wieder an ihrer Seite. Ihre hauptsächlichen Widersacher sind dieses Mal allerdings Dr. Ciszko und der Image-Maker.

In diesem Comic ist auch tatsächlich eine Erzählerperspektive vorhanden, zu erkennen an den eckigen, gelben Textblasen. Der Erzähler gibt einige Informationen zum Ort und den Hintergründen und hilft so beim Einstieg in die Szenen. Ein Teil der Geschichte wird aber auch über die Gedanken von Wonder Woman erzählt, diese erkennt man an eckigen, roten Textblasen.

Fazit:

Wonder Woman Band 3 knüpft sehr gut an die vorherige Ausgabe an und bietet zunächst einen Übergang in die Welt der Lebenden. Dieser Band bietet zudem eine abgeschlossene Teilgeschichte mit dem Image-Maker, leitet aber zu zwei neuen Hauptsträngen über. Einer wird sich um Dr. Ciszko und einer um Themyscira drehen.

Wir sind gespannt, wie sich die Geschichte von Wonder Woman weiterentwickeln wird.

