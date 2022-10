Tad Stone ist zurück! Der Bauarbeiter wandelte in diesem Sommer bereits zum dritten Mal auf den Spuren von Indiana Jones im Kino. Mit etwas Verspätung erscheint im kommenden Frühjahr auch die Spieleumsetzung des Films auf PC und Konsolen.

Gammera Nest und PlayStation Talents haben gestern das Veröffentlichungsdatum für „Tad: The Lost Explorer and the Emerald Tablet“ bekanntgegeben.

Das Abenteuer in 2,5D / 3D führt die Spieler an ikonische und exotische Orte (Paris, Veracruz, Chicago und Kairo). Dieses Mal hat sich Tad in einem riesigen Chaos wiedergefunden. Er muss seine Freunde retten, aber auch das Smaragd-Tablett wiederfinden. Hierzu führt in die Reise um die halbe Welt. Er muss Rätsel lösen, Plattformabschnitte überwinden und Gebäude erklimmen, um das uralte Geheimnis zu lösen, das ihn verfolgt.

HAUPTMERKMALE

Begleite Tad auf seiner Suche nach der Smaragdtafel. Erkunde vier verschiedene Orte mit deinen Freunden auf einer epischen Reise.

Tauche ein in Tads Welt. Durchquere Plattformabschnitte, erklimme Gebäude und schwimme sogar zwischen Piranhas, um ein uraltes Rätsel zu lösen.

Finde die verlorenen Relikte und sammle Pinsel. Löse Rätsel, um jeden verborgenen Schatz an jedem der vier Orte zu entdecken.

Viel Spaß beim Lesen von Tads Comics. Folgen Sie den Abenteuern von Tad, Sara, Jeff und Belzoni in den Comics, die im Spiel zu finden sind.

Tad Stone ist zurück – nunja, fast. Ab dem 11.06.2023 könnt Ihr auf PC via Steam, auf PS4/PS5 und der Nintendo Switch mit dem Möchtegern-Archäologen auf Entdeckungsreise gehen.

Den neuesten Trailer gibt es hier auch noch für Euch:

