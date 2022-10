Play! Con – Videospielmesse aus Trier feiert Premiere

Eine Gamingmesse in Deutschlands ältester Stadt Trier? Ja ihr hört richtig. In einer der kleinsten Großstädte Deutschlands feiert in knapp zwei Wochen die Play! Con ihre Premiere.

Organisiert wird das Ganze von lokalen Veranstaltern aus Rheinland-Pfalz und Saarland.

Am Wochenende des 22./23. Oktobers 2022 erwarten euch unter anderem diverse Entwickler und Indie Game Studios aus der Region in der Creative Game Area. In der Messearea finden Publisher, Studios und spezielle Gaming Stations Platz. Hier findet ihr zum Beispiel Variants Online mit einem hybriden Bogenschiessstand. Im Gaming-Bereich werden unter anderem Community Turniere und Brettspielrunden angeboten. Auch für Künstler und solche die es gern werden wollen hat die Play! Con etwas zu bieten. Es werden Cosplay, Artworks und andere Kunstwerke ausgestellt – eine Genshin-Impact Cosplaygruppe hat hier schon ihr erscheinen bestätigt.

Zudem werden auf der Messe auch E-Sports Turniere stattfinden, hier könnt ihr schonmal schauen ob etwas für euch dabei ist:

League Of Legends Tournament (powered by EXW)

Rocket League Tournament (powered by EXW)

Clash Royale Tournament (powered by EXW)

Smash Bros. Ultimate Tournament (powered by GECO e.V.)

SimRacing Challenge

FIFA Tournament (powered by EXW)

VR Beat Saber Challenge (powered by GECO e.V.)

Classic Tetris Germany Championship 2022 (powered by CTG)

Die Anmeldelisten hierfür sind zum jetzigen Zeitpunkt (06.10.22) noch geöffnet.

Vorträge zu Gamingthemen, ein Cosplay Showcase und Livebands runden das Programm der Play! Con ab.

Mit Tagestickets für 10 Euro und Wochenendtickets für 18 Euro legt die Messe einen sehr fairen Preis an. Erwerben könnt ihr eure Tickets hier.