NZXT präsentiert das H5 Flow und H5 Elite

NZXT präsentiert mit den neuen ATX-Gehäusen H5 Flow und H5 Elite den Nachfolger des beliebten H510 Mid-Tower ATX-Case.

Die H5-Serie im Detail:

Bei den neuen Gehäusen der H5-Serie handelt es sich unverwechselbar um die kleineren Geschwister der H7-Serie. Sie bilden von nun an die Hauptgehäuse-Serie in der Mid-Tower-Linie von NZXT. Beide Gehäuse verfügen über eine geöffnete Oberseite, die den Einbau eins 240er Radiators oder zweier 120 mm großer Lüfter erlaubt. Über die Seitenplatten ist ein schneller Zugriff auf die in diesem kompakten Gehäuse verbaute Hardware möglich. Beide Gehäuse der H5-Serie sind in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich.

Hauptmerkmale der H5 Serie:

Ein vorinstallierter Lüfter in der Nähe der unteren Einlassöffnung ist für eine bessere Gesamtkühlung angewinkelt

Eine perforierte Oberseite sorgt für optimale Belüftung

Intuitives Kabelmanagementsystem mit breiten Kanälen, Haken und Bändern

Zugang zu den Front- und Seitenplatten ohne Werkzeug

Die Oberseite unterstützt bis zu 2 x 120-mm-Lüfter oder einen 240-mm-Kühler

Das H5 Flow:

Dank einer perforierten Frontplatte bietet das H5 Flow einen besonders guten Airflow für eine maximale Kühlung der Komponenten. Um trotz der kompakten Ausmaße einen Einbau von drei Lüftern in der Front zu ermöglichen, ist der untere Lüfter angewinkelt ausgerichtet. So wird die kühle Luft auch direkt nach oben in Richtung der Grafikkarte abgelenkt.

Exklusive Merkmale des NZXT H5 Flow:

Die perforierte Frontplatte ermöglicht das höchste Kühlpotenzial

Mit zwei vorinstallierten F120-Lüftern

Die Frontplatte unterstützt bis zu 2 x 140-mm-Lüfter oder einen 280-mm-Kühler

Das H5 Elite:

Mit dem H5 Elite richtet sich NZXT direkt an alle, die einen Vorzeigebuild erschaffen wollen. Denn das Gehäuse ist ab Werk mit zwei F140 RGB-Lüftern ausgestattet, die sich hinter einer Front aus gehärtetem Glas verbergen. Auch bereits integriert ist die NZXT RGB-Lüftersteuerung, die eine Ansteuerung der Lüfter über NZXT CAM ermöglicht. Durch die verbesserte obere Belüftung und den angewinkelten unteren Lüfter wurde die Kühlleistung im Vergleich zum Vorgänger verbessert.

Exklusive Merkmale des NZXT H5 Elite:

Frontplatte aus gehärtetem Glas und integrierte RGB-Steuerung

Mit zwei vorinstallierten F140-RGB-Lüftern und einem F120Q-Lüfter

Preise und Verfügbarkeit:

Beide Gehäuse der H5-Serie von NZXT sind ab sofort erhältlich. Die UVP beläuft sich auf 109,99 € für das NZXT H5 Flow und auf 149,99 € für das NZXT H5 Elite.