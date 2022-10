NZXT kündigt die N7 B650E Mainboards an

NZXT kündigt passend zur neuen Generation von AMD-CPUs nun auch die passenden N7-Mainboards mit dem B650E-Chipsatz an. Mit diesem ist das Mainboard perfekt für die neuen Ryzen-7000-CPUs mit AM5-Sockel vorbereitet. Passend dazu bietet das Mainboard natürlich volle PCIe Gen5- und DDR5-Unterstützung. Optisch bieten die neuen Mainboards der N7-Serie die charakteristische Voll-Metallverkleidung und sie sind in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Das Design der Mainboards fügt sich nahtlos in die aktuellen Gehäuse der H-Serie ein und bietet intelligent platzierte Anschlüsse, die die Installation vereinfachen. Dank der Integration in NZXT CAM können Lüfterkurven erstellt und RGB-Lüfter oder LED-Streifen angeschlossen werden.

Alle Features des NZXT N7 B650E im Überblick:

16+2+1 Power Phase Design mit 90 A Smart Power Stage (SPS) bietet Stromüberwachung und stabileren Strom für extremes Overclocking

Vollständige, nahtlose Abdeckung in Schwarz oder Weiß und integrierter Heatspreader für das oberste NVMe-Laufwerk

Digitale Lüftersteuerung für praktische Lüfterprofile in CAM für sieben unabhängige Lüfterkanäle

Integriertes I/O-Shield an der Rückseite und effizientes Layout gewährleisten eine einfache und optimale Konfiguration und gute Upgrade-Fähigkeit

Designed mit AMD® B650-Chipsatz und kompatibel mit AMD® CPU der Ryzen 7000 Serie

Wi-Fi 6E-Drahtloskonnektivität und Bluetooth V5.2

Drei M.2-Ports

Weitere Details finden sich auf der Produktseite.

Preis und Verfügbarkeit:

Die NZXT N7 B650E ATX-Mainboards sind nach aktuellem Stand im Laufe des 4. Quartals zu einem UVP von 429,99 € erhältlich.